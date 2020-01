Teniser navukao bijes na sebe: Tražio od djevojčice da mu oguli bananu

Kada su na terenu često od skupljača loptica traže da im donesu vodu, peškire ili nešto treće... Ali, čini se da je Francuz Eliot Benketri (21) pretjerao.

Trenutno 229. igrač svijeta je u pauzi između gemova zatražio od djevojčice koja skuplja loptice da oguli bananu.

Srećom, to je čuo glavni sudija meča Džon Blum, koji je bio užasnut tim zahtjevom, pa je teniseru objasnio kako stoje stvari.

So this is the moment where Elliot Benchetrit asks the ballkid to peel his banana. I’m glad the umpire (John Blom) stepped in and told him off. pic.twitter.com/TK1GET68pG

— Alex Theodoridis (@AlexTheodorid1s) January 19, 2020