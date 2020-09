Tenis: Publika se vraća na tribine

Naime, teniski kompleks će da bude podijeljen u tri zone u kojima će biti ograničen broj navijača.

U prve dvije zone biće prisutno do 5 hiljada gledalaca, dok će u trećoj zoni biti manje publike. Nošenje maski biće obavezno, bilo da sjedite na tribinama, ili hodate kompleksom. Neće biti dozvoljeno da se gledaoci kreću između zona, a između njih će biti distanca.

French Open 2020

Reduced fans: 5000 Chatrier, 5000 Lenglen, 1500 Matthieu

Qualifying will happen but with no fans

Stadium divided up into 3 separate zones

No movement allowed between zones

Masks required even seated in stands https://t.co/pWGAPyjCvq

— Christopher Clarey (@christophclarey) September 7, 2020