Tekst "Njujork Tajmsa" o Đokoviću: Srbinu ukažite čast!

Novakova titula na Rolan Garosu, poslije titanske borbe sa Nadalom i Cicipasom, protiv kojih je preokrenuo, potvrdila je da Novak ne planira da se zaustavi i da će titulu na Vimbldonu napasti "svom snagom".

Poslije svega, "Njujork Tajms" stavlja Novaka u prvi plan, nakon što su njegovi najveći rivali Nadal i Federer odustali od Grend slema na travi.

"Sada sjedi na ivici istorije koja stvara obavezu za mnoge njegove tvrdoglave mrzitelje: ignorišite ili ismevajte njegov marš, ali najzad, vatrenom i efikasnom Srbinu ukažite čast", piše u tekstu.

It’s Novak Djokovic’s Wimbledon. Don’t Roll Your Eyes. - The New York Times https://t.co/upshJQ32GN

— Cheik Farid (@akelefarid) June 22, 2021