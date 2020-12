Tea ispisala istoriju! Mlada teniserka u Gradišku donosi dva pehara

"Tenisko čudo" iz grada na Savi nastavlja sa velikim i istorijskim uspjesima.

Mlada teniserka Tea Kovačević proteklih sedam dana boravila je na Majorci gdje je nastupala na turniru "TEN-PRO Global Junior Tour at Rafa Nadal Academy" u dvije kategorije, do 10 i do 11 godina.

U svojoj kategoriji (U10) Tea je maestralno došla do zlatne medalje savladavši u finalu Isabel Johry (ENG) sa 2:0, po setovima 6-0, 6-0.

Nakon preokreta i poraza u finalu U11 od Abhinaya Balaji Tea je ipak uz mnogo sreće zauzela vodeće postolje i u ovoj konkurenciji. Tri djevojčice su se borile za prvo mjesto, a zbog izjednačenog set količnika i iznenađujućeg gem količnika koji je završio +3 za Teu u odnosu na druge dvije takmičarke osvojila je lidersku poziciju i u ovoj kategoriji.

"Istorija se ipak desila, hvala Bogu, hvala svima na podršci", napisao je Tein otac i trener Marko Kovačević.

(micromreza.com)