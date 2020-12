Tajson: "Pušim džoint svaki dan"

Legendarni Majk Tajson ne trudi se da prikriva svoj najveći porok, koji se već smatra dijelom njega.

Tajson se vratio u boks i ušao u ring sa takođe povratnikom Rojem Džonsom Juniorom te priredio spektakl koji će se prepričavati.

Ali sudeći prema ispovjesti upravo Majka Tajsona, nedugo pred pomenuti meč konzumirao je marihuanu.

Tajson je podsjetio na slavne dane boreći se sa Džonsom, ali i pokazao koliko su aktuelni uzeli maha, te priznao uživa u narkoticima.

– Volim svoje golubove i svoju otmjenu odeću, osim toga, neću ništa od života. I naravno moju djecu i moju suprugu. I moj džoint. Ne mogu da prestanem da pušim, jednostavno moram da pušim, žao mi je, pušim. Pušim svaki dan, nikad ne prestajem da pušim. To sam ja. To nema nikakav negativan uticaj na mene. Jednostavno to sam ja i takav ću da umrem – rekao je Majk koji se pod uticajem marihuane borio protiv Roja.

Gvozdeni Majk se vratio boksu i posvetio “plemenitoj veštini” poslije puno godina, a danas živi upravo od imperije usko vezane za marihuanu.

A od povratka u ring inkasirao je deset miliona dolara koje će navodno dati u humanitarne svrhe.