Tajson nikad iskreniji: Silovan sam kao dijete

Bivši bokserski šampion Majk Tajson iznenadio je priznanjem da je kao dječak bio seksualno zlostavljan.

U izjavi za "ESPN" je istakao da je u danima puberteta proživljavao batine, ali i silovanje od strane starijeg čovjeka.

"Bio sam dječak. On je bio stariji čovjek. Tukao me i seksualno zlostavljao. Nikad ga nakon toga nisam vidio. Naučio sam da to ne znači da si manje muškarac jer se dogodilo", rekao je Tajson.

Novinar poznate američke medijske kuće se našao u čudu.

"Da, nikada nikome to nisam rekao. Nije mi nelagodno, nego to je samo nešto što se dogodilo. Nije imalo veliki uticaj na moj život. Prebrodio sam to tokom borilačkih dana".

Tajson je imao teško djetinjstvo, jer ga je otac napustio još u danima osnovne škole. Bez majke je ostao sa 16 godina.

"Nikad nisam vidio majku srećnu zbog mene, zbog stvari koje radim. Poznavala me je jedino kao divlje dijete koje trči po ulicama i dolazi kući sa novom odjećom za koju je znala da je nisam kupio. Nikada nisam imao priliku da pričam sa njom i da je upoznam. To me je slomilo lično i emotivno", istakao je Tajson.