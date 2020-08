Tajna olimpijske bitke Milorada Čavića i Majkla Felpsa koja ne smije da bude otkrivena

Ni 12 godina nakon što je Majkl Felps proglašen pobjednikom olimpijske trke na 100 metara delfin u Pekingu, niko sa sigurnošću ne može tvrditi da je Amerikanac uistinu porazio srpskog asa Milorada Čavića.

Tog 16. avgusta 2008. “pola planete” je vidjelo da je Čavić prvi stigao na cilj. Felpsova majka Debora Sju po okončanju epskog boja kadrom kamere je “uhvaćena” kako se hvata za glavu. Njegov trener Bob Boumen je uzviknuo: “O, ne”. A onda je zvanični mjerač vremena “Omega”, koja je, gle čuda, Majklov sponzor, izbacila rezultate: 1. Felps 50,58, 2. Čavić 50,59...

Uzalud su bili zvanični protesti srpske delegacije. David, jednostavno, nije smio da pobijedi Golijata. Tome u prilog govori i činjenica da je do dan-danas trka ostala obavijena velom tajni te da “Omega” i Svjetska plivačka federacija FINA nikada nisu objavile zvanične snimke koji bi pomogli da misterija bude riješena. Najavili su da hoće, pa su se predomislili. Tako je nastalo plodno tle za raznorazne teorije zavjere.

Srbin, međutim, ne vjeruje u njih. Ali, vjeruje da je on trebalo da bude proglašen pobjednikom.

- Pobedio sam u toj trci. Prvi sam dotakao zid. Ipak, prošlo je već 12 godina. Više nije ni važno - izjavio je Čavić za portal “Ringer”.

Tekst je pisao Džon Gonzales, novinar koji je vrlo dobro upućen u plivačku tematiku i koji je priču odradio školski, prikupljajući materijal mjesecima. U više navrata je razgovarao sa Miloradom. Kontaktirao je kolege koji su bili na licu mjesta, trenere, fotoreportere, pa čak i stručnjake koji se bave teorijama zavjere. Pokušao je da čuje i “drugu stranu”. Međutim, svi pokušaji da stupi u kontakt sa Felspom su bili neuspješni. Takođe, iz “Omege” nikad nije dobio odgovor na pitanje da li je ugovor sa američkim plivačem zapravo sukob interesa.

- To je jedna od stvari koja me muči. Taj profesionalni ugovor koji je “Omega” imala sa Felpsom - otkrio je Čavić.

Čovjek koga u Srbiji od milja zovu Čava i Čavke, a “preko bare” Majk i Milo, rođen je u Anahajmu. Iako ima dvojno državljanstvo, u Americi nikada nije bio dovoljno cijenjen, dok je u otadžbini smatran junakom.

- Moj najveći problem je to što sam Srbin. Ali, ja sam i Amerikanac, živim u Sjedinjenim Državama, imam dvojno državljanstvo. Samo, ne volim kad se ova trka gleda isključivo kroz prizmu pobede i poraza. Za mene je mnogo značajnije to šta je ovaj trenutak zapravo značio za samo plivanje - istakao je olimpijski vicešampion iz Pekinga.

Iako se iz Čavićevih riječi naslućuje doza gorčine, teško je otkriti koga zapravo smatra najvećim krivcem za činjenicu da je iz najbolje trke u karijeri izašao “samo” sa srebrom oko vrata:

- Trka jeste bila kontroverzna. Zato i dan-danas pričamo o njoj. Ali, mislim da za to nije kriv Majkl. Kontroverza nema veze sa njim.

Ono što Srbin zamjera Amerikancu je činjenica da njih dvojica nikada nisu razgovarali. U svijetu sporta postoje i veća rivalstva, u areni se vode žestoke bitke, a nakon njih ratne sjekire se zakopavaju.

- Jedna od stvari koja me muči je što ću verovatno do kraja života biti vezan za čoveka kojeg uopšte ne znam. Zašto Felps nikada nije želeo da priča sa mnom? Ni pet minuta... Nemam pojma kako bih nazvao taj odnos. Možda to jeste rivalstvo, ali do đavola, pa i rivali razgovaraju - jasan je Milorad, koji trenutno živi u Kovingtonu nadomak Sijetla, gdje je glavni trener u Kraljevskom klubu vodenih sportova.

Za kraj, Čavić je poručio kako ne želi da bude upamćen samo po rezultatima koje je ostvario u bazenu.

- Moj san je da budem priznat od svojih konkurenata. Da mi kažu, bez obzira na moje rezultate: “Milo, vidimo te” - zaključio je Čavić.

U Gonzalesovoj priči veliki prostor je dat i dešavanjima iz kontrolne sobe po okončanju trke. Glavni trener američkog plivačkog tima Mark Šubert bio je u toj sobi, iz “Omege” je dobio uvjeravanja da je sistem radio bez greške, nakon čega je otišao. Šubert je otkrio da je tada u kontrolnoj sobi ostao samo Majk Botom, čuveni trener koji je sa Čavićem radio na Kal univerzitetu. Međutim, on je to demantovao.

- Sra*e! To je apsolutno sra*e. Da, protestovao sam, ali mi nisu dozvolili da uđem u sobu. Samo je Šubert bio u toj sobi. Možda je bilo i drugih ljudi, ali ja sigurno nisam. Da jesam, da sam bio u prilici da sporni finiš vidim na “Omeginim” kamerama, danas se ne bih osjećao ovako loše - naglasio je Botom, koji je šefu srpske misije Branislavu Jevtiću i sugerisao da uputi zvaničan protest.

I, opet gle čuda, protest je odbijen, što i ne treba da čudi. Pogotovo ako se zna šta je nakon trke izjavio zvaničnik FINA Ben Ekumbo.

- Felps je najveći plivač svih vremena. On bi pobijedio bez obzira na sve - “ispalio” je Ekumbo.

Da li je Čaviću oteto zlato ili je Felps uistinu prvi pritisnuo taster? Pravi odgovor na ovo pitanje vjerovatno nikada nećemo saznati. Ali, upravo zbog te jedne stotinke razlike vođene su i još se vode brojne polemike. Mnogi teoretičari zavjere smatraju da je Felps naprosto morao da trijumfuje, jer je unaprijed bio projektovan da osvoji osam zlata i tako prestigne Marka Špica, koji se na jednim igrama radovao sedam puta.

Jozef Usinski, profesor političkih nauka Univerziteta u Majamiju, nije iznenađen što se o čuvenoj trci i danas priča. Kako je rekao, činjenica da je razlika bile svega jedna stotinka povod je za mnoge teorije, pa tako i onu da je Felps “poguran” do pobjede.

Slučajno ili ne, Amerikanka Dara Tores je narednog dana u istoj stazi, izgubila trku na 50 metara slobodno za jednu stotinku. Dan ranije gledala je Čavića sa tribina i pomislila da je način na koji je on poražen najgori na svijetu. A potom se i sama tako osjećala.

- Teško je. Još me ubija. Stvarno sam mislila da sam pobijedila - izjavila je Tores, koja je u posljednjoj trci u Pekingu toliko jako udarila u taster, da je povrijedila prst i po povratku kući morala na operaciju.

Pošto “Omega” nikada nije objavila sporne snimke, Gonzales je pokušao da pronađe alternativne izvore. Legendarni Hajnc Klitenmajer napravio je sjajne fotografije kamerom koja je bila postavljena u bazenu. Objavio ih je u “Sports ilustrejtedu”, ali malo ko je iz njih mogao da “pročita” pobjednika. Čovjek koji je tada radio sa Klitenmajerom i prvi imao pristup fotkama Džef Kavano poručio je da je nemoguće bilo šta tvrditi.

- Moguće je da je Čavić prvi dotakao zid, a moguće i da nije. Ne mogu to da potvrdim - zaključio je Kavano.

“Naravno, američki novinar”

Nakon što je srpska delegacija uložila zvaničan protest na rezultat trke, njen šef Branislav Jevtić je navodno izjavio:

- Snimak je pregledan, slučaj zaključen. Video pokazuje da je Felps prvi.

Čavić je bio prilično iznenađen ovakvom izjavom, a kada je saznao da je potekla od “Asošiejted presa”, sve mu je bilo jasno.

- Naravno, napisao ju je američki novinar.

Novinar “Ringera” Džon Gonzales nije uspio da dođe u kontakt sa Jevtićem kako bi mu potvrdio ili demantovao svoju izjavu, ali jeste do autora AP-ovog teksta Džona Njuberija, koji ga je uvjeravao da izjavu nije izmislio.

(GlasSrpske)