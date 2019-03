Tadić: Možda sam previše gledao klipove Zidana FOTO/VIDEO

Nekim svojim potezima, a posebno driblingom prije asistencije za drugi pogodak tima iz Amsterdama, podsjetio je na Zinedina Zidana, jednog od najboljih fudbalera svih vremena.

Srpski reprezentativac je otkrio da je upravo Francuz, koji je bio igrač i trener "kraljevskog kluba" do kraja prošle sezone, njegov omiljeni fudbaler, te da ga je sa divljenjem gledao.

"Zidan je oduvijek bio moj omiljni igrač. Možda sam previše gledao njegove klipove. Ovo je vjerovatno najbolja partija koju sam ikad pružio. Pobijedili smo najbolji klub na svetu. Veoma sam ponosan i mislim da smo usrećili dosta ljudi. U fudbalu morate samo da se opustite i uživate. Imamo sjajan tim i igramo takav fudbal", rekao je Tadić.

LOL Casemiro got DONE UP by Tadicpic.twitter.com/GCRfFwhuTA

— Roger Gonzalez (@RGonzalezCBS) March 5, 2019