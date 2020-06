Prve košarkaške korake napravili smo zahvaljujući Kobiju Brajantu, pa smo odlučili da mu na ovaj način iskažemo poštovanje i naglasimo kakav uticaj je ostavio na sport. Rekla nam je ovo grupa momaka iz Gradiške koja je prethodnih desetak dana vrijedno radila na oslikavanju murala, koji je prema svojim dimenzijama najveći u Evropi.

"Kobi Brajant mi je bio jedan od uzora i kada smo čuli da je tragično izgubio život došli smo na ideju da mu odamo počast. Tako smo i uradili mural na zidu škole pokraj koje smo provodili vrijeme na igralištu", rekao je jedan od inicijatora akcije Igor Damjanović.

Njegov prijatelj Dejan Gajić naglasio je kakvu veličinu je Brajant predstavljao u svijetu sporta uopšte.

"Kobi Brajant je ikona na globalnom nivou i zaista mi je drago što smo na ovaj način iskazali poštovanje prema njemu. On je čovjek koji je bio sinonim za marljiv rad, tvrdoglavost. Bio je istrajan do samoga kraja i dosljedan svojim principima. Drago mi je što smo sve to uspjeli da prikažemo", izjavio je Gajić.

Međutim, ovaj gest ne samo da je odjeknuo u lokalnim medijima, već je postao pravi bum kako u regionalnim, tako i u svjetskim medijima.

Tako je fotografiju ovog murala objavio Guardian, a o njemu su pisali mnogi poznati i manje poznati svjetski portali.

