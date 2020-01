Svjetska atletska federacija zabranila model Nike patika

Kako ljudi vide ovaj model patika djeluje da atletska federacija i te kako zna šta radi, pošto se radi o "tehnološkom dopingu".

Tokom proteklih nedjelja ove patike su dospjele u centar pažnje kada su neki sportisti iznijeli tvrdnje da model pruža neravnopravnu prednost onima koji ih nose, javlja Esquire Middle East.

Istraživanja, i nezavisna i ona koja je sprovela kompanija Nike, pokazala su da model Vaporfly povećava efikasnost pri trčanju najmanje četiri odsto.

