Svijet čita i plače: Oproštajno pismo Kobija Brajanta: "Draga košarko..."

Svijet oplakuje odlazak jednog od najvećih svih vremena. Kobi Brajant poginuo je u helikopterskoj nesreći u 42. godini života. Od košarke zvanično se oprostio u 37. godini, u novembru 2015., kada je objavio da će se povući na kraju sezone. Njegov odlazak s parketa pratilo je emotivno oproštajno pismo.

- Draga košarko, od trenutka kada sam počeo da umotavam tatine čarape i šutiram zamišljene šuteve za pobjedu u velikom "Forumu", znao sam jednu stvar – zaljubio sam se u tebe. Ljubav je toliko duboka da sam ti dao sve, od mog uma i tijela do mog duha i duše. Kao šestogodišnjak koji se duboko zaljubio u tebe nikada nisam vidio kraj tunela, vidio sam samo sebe kako istrčavam iz jednog. I tako sam trčao, trčao sam uzduž i poprijeko svakog terena, jurio svaku izgubljenu loptu zbog tebe. Tražila si od mene energičnost, ja sam ti dao moje srce, jer uz njega dolazi i mnogo više.

Igrao sam kroz znoj i bol. Ne zato što sam imao izazov, već zbog tvog poziva. Radio sam sve za tebe. Jer takve stvari radiš kada se zbog nekoga osjećaš živo kao što sam se ja osjećao zbog tebe. Dala si šestogodišnjem momku njegov san u Lejkersima. I zbog toga ću te uvijek voljeti. Ali, ne mogu opsesivno da te volim još dugo. Ova sezona je sve što je ostalo u meni. Moje srce može da primi još udaraca, moj um može da izdrži napore. Ali moje tijelo zna da je vrijeme za oproštaj.

I to je ok. Spreman sam da te pustim. Želim da znaš to. Želim to da znaš sada kako bi oboje uživali u svakom zajedničkom trenutku koji nam je ostao. Dobrom i lošem. Dali smo jedno drugom sve što smo imali. I oboje znamo, bez obzira šta budem slijedeće radio. Biću uvijek taj klinac sa umotanim čarapama, kantom za smeće u ćošku, pet sekundi do kraja i loptom u mojim rukama. 5...4...3...2...1. Uvijek ću te voljeti, Kobi - napisao je u svom oproštajnom pismu legendarni Brajant.

Šta je za njega značila košarka maestralno je objasnio u kratkom animiranom filmu “Draga košarko” za koji je prije dvije godine dobio nagradu Američke filmske akademije - Oskar. U tom filmu on je iznio detalje iz svoje bogate košarkaške karijere.

