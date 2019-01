Svi uz Novaka za novo finale u Melburnu

PRVI SET:

1:0 - Novak je otvorio meč servisom, iako nije bio previše uvjerljiv stigao je do prvog gema.

2:0 - Đoković stiže do brejka na početku seta. Odličan početak za srpskog asa.

3:0 - Pokolebani Pulj nije pružio nikakav otpor. Novak bez problema nosi gem servis.

4:0 - Novi brejk Novaka! Samouvjeren i snažan Novak djeluje na terenu.

5:0 - Bez izgubljenog poena velikih pet - nula.

6:0 - Nezaustavljiv Novak! Bez izgubljenog seta napravio prvi korak do finala sa Nadala!

DRUGI SET:

1:0 - Đoković otvorio drugi set uspješnim servisom. Gem na startu.

There's life in this match yet!

Lucas Pouille gets on the board, courtesy of a peach of a forehand winner pic.twitter.com/AI2vc3UPCZ

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 25. siječnja 2019.