Sve spremno za najjači turnir do sada

Još pet dana ostalo je do početka 17. izdanja banjalučkog čelendžera Srpska open. Organizatori kažu da će ovo biti najjači turnir do sada, iako to na prvu, po renkingu igrača možda tako i ne izgleda. Dolaze poznata imena, neka se ponovo vraćaju u Banjaluku, što garantuje kvalitetan tenis.

Do sada je jedan igrač otkazao nastup na turniru. Riječ je o velikoj tensikoj nadi Džej Klarku, koji će igrati za Dejvis kup reprezentaciju Velike Britanije i nije u mogućnosti da dođe u Banjaluku. Organizatori sa ponosom ističu da će i najveći grad Srpske imati svoje učeniske na turniru, koji će biti zaduženi da na terenu sve prođe bez problema.



Kvalifikacije za Srpska open počinju u subotu, dok se glavni dio turnira igra od 10. do 16. septembra. Finalni meč moći ćete da pratite i na programu ATV-a.