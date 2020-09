Sve spremno za Memorijal Limun Papić: "Ovaj turnir samo mali znak zahvalnosti za sve"

Odbojkaški klub Borac - čuvar sjećanja na velikana sportskog novinarstva, ali i istaknutog sportskog radnika i osnivača kluba

Odbojkaški klub Borac biće predstojećeg vikenda organizator drugog po redu Memorijalnog turnira "Limun Papić", koji se održava u znak sjećanja na doajena sportskog novinarstva i osnivača kluba, koji je preminuo 2003. godine.

Na turniru će učestvovati četiri ekipe, a pored Borca, na parket Borika izaći će i brčanska Mladost, te Domaljevac i Modriča.

U subotu, prvog dana turnira, igraju se polufinalni mečevi.

Borac i Modriča će na teren od 16 časova, dok će Mladost i Domaljevac igrati tri časa kasnije.

Meč za treće mjesto igra se u nedjelju u 11 časova, dok je finale u 14.

"Ovo je samo mali znak zahvalnosti za rad Limuna Papića i sve što je uradio za Odbojkaški klub Borac. S obzirom na situaciju koja nas je zadesila, srećni smo što uopšte možemo da organizujemo ovaj turnir. Ostaje žal što će se utakmice igrati pred praznim tribinama, ali ćemo organizovati prenose na našoj Facebook stranici, tako da će utakmice biti dostupne svima i zaista će imati šta da se vidi. S obzirom da Premijer liga BiH počinje već narednog vikenda, mislim da će ovo biti veoma dobra provjera za sve", rekao je predsjednik Odbojkaškog kluba Borac Aleksandar Dakić na danas održanoj konferenciji za novinare, zahvalivši se Gradu Banja Luka, Ministarstvu porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske, te generalnom sponzoru kluba, kompaniji m:tel, te svim drugim privrednim subjektima koji su pomogli organizaciju turnira i koji, u globalu, pomažu rad kluba.

Ekipa, prema riječima trenera Miše Marjanovića, spremno dočekuje kako turnir, tako i predstojeću sezonu u Premijer ligi BiH.

"Polovinom avgusta smo krenuli sa pripremama i što se svega toga tiče, mogu da budem zadovoljan, kao i ljudi iz kluba. Momci su odradili dobar posao, u sali treniramo mjesec dana, radimo, imali smo malih problema sa dvije povrede, ali mislim da ćemo to sanirati do početka sezone. Što se tiče turnira, na nama je da to odradimo najbolje što možemo. Daću šansu mlađim igračima, ali i nekima koji nisu igrali prošle sezone. Što se tiče nove takmičarske godine, prvo kolo bh. lige je sljedećeg vikenda, ali prije toga imamo Kup Republike Srpske. Ta utakmica nam je već u utorak, igramo u Ražljevu protiv Tempa, tako da i kroz ovaj turnir moram malo da kalkulišem kako bih sačuvao igrače i za taj Kup. Kostur ekipe je zadržan, tu su još dva-tri igrača koja smo doveli i mislim da možemo da se borimo za sami vrh, ali pokazaće sezona."

Prošle godine, trofej je osvojila ekipa Krke iz Novog Mesta, a još su učestvovali novosadska Vojvodina i Kometa iz češkog Brna.

Jedan od najmlađih prvotimaca crveno-plavih je Mladen Sladojević.

"Čast mi je da budem dio Odbojkaškog kluba Borac, drago mi je što sam tu i nadam se da ću dobiti šansu. Ekipa je spremna i sa nestrpljenjem očekujemo kako početak turnira, tako i predstojeće sezone", istakao je Sladojević.

Predstavnicima medija kratko se obratila i Tatjana Papić – Džakula, kćerka Limuna Papića, zahvalivši se Odbojkaškom klubu Borac koji jedini, od svih klubova u Banjaluci, na ovaj način čuva sjećanje istaknutog sportskog radnika, ali i velikana pisane riječi u gradu na Vrbasu, po kojem se zove nagrada koju od 2004. godine za najboljeg sportskog novinara dodjeljuje dnevni list "Glas Srpske".