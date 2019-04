Sve spremno za drugi "Vivia Run & More Weekend" festival

Ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske Sonja Davidović rekla je da je ovo ministarstvo podržalo održavanje "Vivia Run & More Weekend" festivala, najvećeg ovog tipa u regionu jer tako animira građane da se bave sportom, ali istovremeno promoviše sportske i druge potencijali Srpske.

"Promocija značaja sporta je jedan od prioriteta resornog ministarstva. To je jedan od razloga što smo pružili podršku organizatorima Festivala", rekla je Davidovićeva novinarima u Banjaluci povodom Drugog "Vivia Run & More Weekend" festivala, koji će od petka, 19. aprila, do nedjelje, 21. aprila, biti održan u Banjaluci.

Ona je navela da se očekuje sedam hiljada učesnika i 20 hiljada posjetilaca, te da se može reći da je ovo jedan od najvećih događaja ove vrste u Republici Srpskoj.

Davidovićeva je izrazila zadovoljstvo što će festival sporta, muzike, edukacije i zabave biti održan u Banjaluci.

"Svi koji žele imaće priliku da učestvuju, prije svega, u centralnoj manifestaciji - polumaratonskoj trci, zatim u trci zadovoljstva i jednoj od najmasovnijih - školskoj trci, ali i onoj najvažnijoj za nas bambini trci. Ovo je sjajan način da animiramo građane da se bave sportom, ali i da promovišemo sve sportske i druge potenacijale koje ima Srpska", naglasila je Davidovićeva.

Direktor "Vivia Run & More Weekend" festivala Goran Ćorić rekao je da je sve spremno za održavanje manifestacije, te istakao da su u pripremi imali značajnu podršku Ministarstva porodice omladine i sporta i Ministarstva prosvjete i kulture Srpske, a naveo je i dobru saradnju sa banjalučkim Fakultetom za fizičko obrazovanje.

"Ostvarili smo i stratešku saradnju sa "Beogradskim maratonom", a dobili smo i strateškog partnera u Olimpijskom komitetu BiH", rekao je Ćorić.

Radislavka Račić, sportska direktorka "RMC Banja Luka Half Marathon", koji će biti održan u okviru trkačkog festivala, rekla je da su učešće na ovoj sportskoj manifestaciji potvrdila 43 elitna trkača iz skoro 30 zemalja sa tri kontinenta, te dodala da će ovo će biti jedna od najboljih trka u regionu.

"Od elitnih trkača dolaze Olivera Јevtić i Bojana Bjeljac. Promoter naše trke je jedan od najboljih trkača svijeta na 800 metara Amel Tuka, a gosti su i eminentni trkači Dane Korica i Snježana Pajkić, koja je prošle godine bila naš promoter", rekla je Račićeva.

Šef Odjeljenja za saobraćaj u Gradskoj upravi Banjaluka Slavko Davidović rekao je da će na dan trke, u subotu 20. aprila, od 8.30 do 13.30 časova biti obustavljen saobraćaj u Ulici Kralja Petra Prvog Karađorđevića i u još nekoliko ulica.

On je naveo i da će veći broj linija gradskog saobraćaja biti preusmjeren na alternativne pravce, te da će od 19.00 do ponoći u centru grada biti obustavljen saobraćaj zbog koncerta pjevača Željka Samardžića.

Organizator festrivala su "Support marketing centar Banjaluka ", Atletski klub "Banjaluka", te "Run & More Community Team", a u okviru festivala predviđeno je i nekoliko koncerata.