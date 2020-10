Sve Habibove misterije: Suprugu mu niko nikad nije vidio, zbog obećanja majci je prekinuo karijeru

Habib Nurmagomedov u istoriju ide kao borac bez poraza, sa 29-0, a samo dva rivala mogu da se pohvale da su mu uzela jednu rundu! To je bilo sve što je uzdrmalo dagestanskog asa UFC-a. Put do toga bio je popločan nevjerovatnim žrtvovanjem i fanatičnom posvećenošću koja je ukorenjena u porodičnim vrijednostima.

Posljednje godine obilježilo je njegovo rivalstvo sa Konorom Mekgregorom - Irac je širio svoje biznis carstvo, brendirao sve što je mogao da brendira, napravio i svoj viski, Habiba je zanimala samo borba, trening, nije izlazio iz sale koju je dijelio sa svojim prijateljima iz djetinjstva, ponekad i u odrpanom izdanju, bez trunke glamura.

Zato će i u istoriju otići sa veličanstvenih 29-0 i 58-2 u rundama. Habib smatra da sve duguje ocu, bez kog i ne želi više da se bori.

Detinjstvo

Još kada je Habib bio mali, otac Abdulmanap napravio je od jedne prostorije u kući teretanu. Tako je Habib gledao ostalu djecu i momke kako treniraju sa njegovim ocem, pa se rodila ljubav prema borilačkim vještinama.

Već sa 12 godina, talentovani Habib se preselio u Mahačkalu i trenirao džudo uz još nekoliko borilačkih disciplina, što mu je raznovrsnošću bilo od neprocjenjivog značaja za dalji razvoj.

Otac kao ponos, trener i motivacija

Habib se nije razdvajao od Abdulmanapa, koji je trenirao brojne borce. Vojni je veteran sa brojnim počastima Rusije i cijenjen je jer je mnoge momke sklonio sa ulice i potrudio se da njihovu energiju kanališe kroz sport.

Rođen je 1962. godine, preminuo je u Moskvi 3. jula ove godine zbog komplikacija uzrokovanih korona virusom. Osvajao je titule kad su mu džudo i sambo bile omiljene discipline, ovim disciplinama se bacio čak i dok je bio u armiji, trenirajući vojnike.

Trener mu je bio i čuveni Vladimir Nevzorov, osvajač olimpijskog zlata u Montrealu 1976. godine.

Supruga Patimat

Habib je od djetinjstva imao podršku Patimat, djevojke koja je čak iz istog sela. Išli su u istu školu, čak su sjedeli u istoj klupi, sprijateljili su se i onda je Habib otišao u Mahačkalu.

Vratio se kao već poznati MMA borac u 22. godini i opet je sreo Patimat. Poslao je roditelje da razgovaraju sa njenim ocem i majkom o vjenčanju i dobio je "da" koje je potom donijelo veliku proslavu.

Slavlje je bilo lukzusno i u skladu sa dagestanskim običajima, svi su bili pozvani - tako je porodica iznajmila salu za 1.200 gostiju, koji su se čak tri puta mijenjali i rotirali kako bi svi koji su želeli mogli da čestitaju Habibu i njegovoj supruzi.

Nosila je veliki veo preko lica i nije ga otkrila na dan vjenčanja - njeno lice niko nije ni vidio do današnjeg dana, Habib porodicu krije daleko od očiju javnosti i pompe, zbog čega je jednom čak i bio na meti provokacija Konora Mekgregora.

Čak su se dešavale fotomontaže u kojima su se na internetu poturale lažne fotografije Habibove supruge, čiju je privatnost uspio da sačuva. Sa njom ima dvoje djece, Fatimu i Magomeda, kog vidi kao nasljednika u oktagonu.

- Mislim da će slijediti moje stope, kada sam dolazio kući, viđao sam ga da spava sa mojim pojasom. Vjerujem da je to dobar znak. Ali iskreno, ne želim da prolazi kroz sve što sam ja prošao, mnogi ne vide ono što je "unutra", u profesionalnom sportu. Vide samo slike i snimke uspjeha od 40-ak minuta. Ne vide 25 godina rada, operacije koljena, leđa i slomljena rebra. Ne vide kako sam izbjegao smrt dok sam skidao kilažu.

This one was for Abdulmanap Nurmagomedov 🏆 pic.twitter.com/ZZdywrlE5e — UFC (@ufc) October 24, 2020

Majku sluša i više nego oca

Zbog nje je i riješio da se oprosti od bavljenja sportom.

- Svi imaju dobru majku, one su najvažnija stvar u životu. Važno je da tata to ne vidi, ali mama je na prvom mjestu. Nisam je uvijek slušao i zbog toga žalim. Sada je slušam više nego oca - rekao je svojevremeno o mami Fatimi Habib.

Poslije pobjede nad Gejdžijem za kraj karijere, otkrio je i kako je rekao "zbogom" oktagonu.

- Ovo je bila moja posljednja borba. I nema šanse da ću se vratiti bez svog oca. Ovo je bio prvi put nakon onoga što se dogodilo. Nakon što me UFC nazvao zbog Džastina, pričao sam s majkom i obećao joj da će ovo biti moja posljednja borba. A ako sam dao svoju riječ, onda ću se iste i držati. Samo jednu stvar želim od UFC-a, da me postavite kao prvog 'pound-for-pound' borca. To zaslužujem. Prvak sam, 13-0 u UFC-u, 29-0 u čitavoj karijeri - izjavio je emotivni Habib.