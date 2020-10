Švarcman poslije pet sati gladijatorske borbe "slomio" Tima za polufinale!

Argentinski teniser Dijego Švarcman plasirao se u polufinale Rolan Garosa. Švarcman je poslije velike borbe savladao prošlogodišnjeg finalistu Dominika Tima – 7:6, 5:7, 6:7, 7:6, 6:2.

Meč je trajao pet sati i osam minuta.

Očekivali smo veliku borbu i dramu i to smo dobili u čitavom meču.

Iako djeluje da je bilo zanimljivo kao u nekom teniskom klasiku, nije to bio taj kvalitet igre, s obzirom da je uvijek bilo tri ili četiri puta više grešaka ukupno nego vinera.

Tim je u uvodnom gemu meča spasao brejk loptu, a onda su teniseri u šestom i sedmom gemu razmijenili brejkove.

Švacrman spašava dve brejk lopte u osmom, Tim jednu u devetom gemu, pa je set otišao u taj-brejk.

Tamo je Švarcman počistio Tima sa 7:1 i došao do vođstva u setovima.

Na startu drugog seta Tim pravi brejk, a u šestom uzvraća Švarcman.

U devetom gemu se Švarcman vraća od 0:40 i spašava sedam brejk lopti, ali ipak pri rezultatu 5:5 Tim pravi brejk i u narednom gemu je odservirao za izjednačenje u setovima.

Treći set bio je festival brejkova.

U prvih pet gemova vidjeli smo četiri brejka, a Švarcman je napravio brejk u osmom gemu i došao do 5:3.

Servirao je za vođstvo u setovima, ali je previše griješio u narednom gemu i Tim je vratio brejk.

Otišlo se u taj-brejk, gdje je Tim poveo sa 5:1.

Na nevjerovatan način se Švarcman vratio do 5:4, a zatim je spasao set loptu i izjednačio na 6:6.

Ipak, pogrešio je na svom servisu i Tim je došao do 7:6, nakon čega je lako osvojio poen na svoj servis i sa 8:6 osvojio taj-brejk i poveo sa 2-1 u setovima.

Na startu četvrtog seta Tim odmah pravi brejk i dolazi do 2:0, ali odmah uzvraća Švarcman novim brejkom.

Tu se nije zaustavio, već je napravio novi brejk koji je potvrdio i poslije četiri vezana gema stigao do 4:2.

Servirao je Švarcman pri rezultatu 5:4 i imao 40:0, ali nije uspio da osvoji set!

Propustio je tri set lopte i Tim je uspio da izjednači na 5:5.

U narednom gemu Švarcman ne koristi brejk loptu, pa smo otišli u taj-brejk, treći na meču.

Tim je otvorio taj-brejk sa 3:1 i mini-brejkom, ali je uzvratio Dijego i izjednačio na 3:3.

Iako je napravio Tim mini-brejk za 4:3, vratio je to Argentinac odmah i stigao do 4:4, a zatim i do mini-brejka.

Osvojio je taj-brejk četvrtog seta rezultatom 7:5 i poslije četiri sata i 35 minuta tenisa stigao do izjednačenja u setovima.

U odlučujućem setu nije bilo brejkova sve do šestog gema.

Tada je Švarcman pri rezultatu 3:2 napravio brejk, koji je potvrdio i došao do 5:2.

Održao je brejk prednosti i došao do trijumfa.