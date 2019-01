Sudija odletio preko ograde

Međutim, poslije utakmice se više pričalo o potezu nogometaša gostujućeg tima Ajzaka Suksesa (Isaac Success) nego o samom trijumfu.

Naime, on je u 48. minutu gurnuo pomoćnog sudiju preko ograde, a mnogi su to okarakterizirali kao namjeran potez. Ne i sudija, koji mu je oprostio i s osmijehom na licu se "vratio na posao".

It hasn't been a good day to be an assistant referee... 🤦‍♂️ pic.twitter.com/a8SzJGd52b

— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) 6. siječnja 2019.