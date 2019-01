Australija je ponovo u imenu Novaka Đokovića

Najbolji teniser današnjice Novak Đoković razbio je Rafael Nadala u finalu Australijan opena rezultatom 6:2, 6:2, 6:3. Ovo je sedmi put da Novak diže trofej u Melburnu!

PRVI SET:

1:0 - Đoković bez problema dolazi do prvog gema u meču. Siguran na svoj servis.

2:0 - Stiže Novak do brejka! Raznovrsnija i preciznija igra Đokovića od Nadala. Rafa u meč ušao previše nervozan.

3:0 - Đoković potvrdio brejk. Djeluje nezaustavljiv.

3:1 - Uz dosta muke Nadal dolazi do gema.

4:1 - Bez izgubljenog poena Novak stiže do gema.

Rafa is on the board 💪

But he trails Djokovic 4-1 in the opener #AusOpen pic.twitter.com/HkXIBQkwSG — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 27. siječnja 2019.

4:2 - Nadal ponovo uz dosta muke dolazi do gema na svoj servis.

5:2 - Đoković u ovim trenucima izgleda nezaustavljiv. Bez velikih problema stiže do gema na opštu radost navijača. Nadal servira za ostanak u prvom setu nakon 28 minuta igre.

5:3 - Dolazi Nadal do svoje prepoznatljive igre. Realizacija bez izgubljenog poena. Loptica je u rukama Đokovića, sada Novak servira za set.

6:3 - Novak dolazi do seta! Iako je povratak Nadala sve očigledniji, Novak je uspio na vrijeme da set privede kraju. Podršku sa tribina mu daje i legendarni Dejan stanković.

DRUGI SET:

0:1 - Rafa ima problema sa servisom, ali uspjeva da povede po prvi put u ovom meču.

1:1 - Rutinski! Novak bez izgubljenog poena stiže do gema.

1:2 - Vraća se Nadal.

2:2 - Novak još jednom prejak za Nadala.

3:2 - Stiže novak do brejka! Nadal veoma ljut! Spektakularan meč!

It's looking bleak for Rafa 😬

Djokovic breaks again to lead 3-2 in the second #AusOpen pic.twitter.com/SrusBRxMGm — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 27. siječnja 2019.

4:2 - Novak potvrdio brejk. Nadal u problemima.

5:2 - Novi brejk! Đoković servira za drugi set!

First test ... Passed!

Djokovic survives a break point to hold serve and lead 4-2 #AusOpen pic.twitter.com/rnx7MEI3oJ — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 27. siječnja 2019.

6:2 - Uvjerljiv Novak! Stiže do drugog seta, Nadal nemoćan.

TREĆI SET:

0:1 - Nadal uspješno otvorio treći set. Na svoj servis stiže do vođstva.

1:1 - Bez velikih problema Novak uzima svoj servis.

2:1 - BREJK! Bravo Novače! Novak stiže do brejka!

Average UEs in Nadal's first 6 matches: 18

Total UEs at 1-2 in the third set: 25

Average winners in Nadal's first 6 matches: 33

Total winners at 1-2 in the third set: 16#AusOpen #AusOpenFinal pic.twitter.com/xMrK3CoKjN — #AusOpen (@AustralianOpen) 27. siječnja 2019.

3:1 - Sigurna potvrda za Noleta.

3:2 - Rafa ponovo nesiguran u svoj servis, ali Đoković ne koristi priliku.

4:2 - Uz dosta muke Novak stiže do gema. Nadal je u ovom gemu imao prvu brejk šansu.

4:3 - Bijesan je Nadal na sebe, ali dolazi do gema.

5:3 - Uspjeva Novak! Teško ali stiže do gema. Nadal servira za ostanak u meču!

6:3 - Gotovo je! Novak je šampion!