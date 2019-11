Sudar "balkanskih divova" pripao odličnom Jokiću: Denver slavio protiv Vučevićevog Orlanda

Srpski centar upisao je 20 poena na ovom susretu

Košarkaši Denvera upisali su novu pobjedu, a ovoga puta su na gostovanju bili bolji od Orlando Medžika 91:87, uz još jednu odličnu partiju Nikole Jokića koji je upisao 20 poena.

Od samog starta, Orlando je bolje igrao i došao do ranog vođstva 26:17, da bi gosti iz Kolorada do poluvremena zaustavili nalet rivala, prišli na -5 i tako uhvatili rezultatski priključak. Presudna je bila 3. četvrtina u kojoj Nagetsi serijom poena dolaze do preokreta i vođstva. 69:63.

This is why Jokic is impossible to guard 🤯 (via @NBATV) pic.twitter.com/huDhlPdH1o — SLAM (@SLAMonline) 3. studenoga 2019.

Ipak, drama nije izostala i na ovom susretu jer je odlični Vučević uspio da pokrene svoj tim, i poslije nove trojke, vrati meč u egal za 81:81. Ipak, posle penal završnice gosti su se bolje snašli i tako došli do četvrte pobjede iz šest susreta.

Srpski centar je imao učinak od 20 poena, sedam skokova i četiri asistencije, Džamal Marej upisao je 20 poena, Geri Heris je imao 13, a Monte Moris deset.

NIKOLA ↔️ NIKOLA

Jersey swap for the two best Nikola’s in the league! #MileHighBasketball pic.twitter.com/ikoihOrJWV — Denver Nuggets (@nuggets) 3. studenoga 2019.

Na drugoj strani Vučević meč završio sa 24 poena (10/16 iz igre, 1/4 za tri poena), sedam skokova i dvije asistencije i blokadu.

Od srpskih košarkaša, noćas je na teren istrčao još jedino Marko Gudurić koji je u porazu Memfisa od Finiksa upisao dva poena i 8 skokova.

