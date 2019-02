Stravična povreda fudbalera Venla, sudija prekinuo meč FOTO VIDEO

Tridesetčetvorogodišnji Promes je povredu zadobio nakon što je pokušao da centrira, a poslije nekoliko trenutaka nepomično je ležao na zemlji.

Kako nije bilo mogućnosti da se iznese sa terena, igrači su napustili teren i omogućili hitnoj službi da ukaže pomoć igraču Venla.

VVV Venlo - Heracles suspended temporarily after serious injury to Promes #vvvher pic.twitter.com/wMzhu2c9m7

