Stojan Vranješ stigao u Antaliju i vidio trijumf Borca

Stojan Vranješ stigao je na obale Sredozemnog mora i priključio se pripremama Fudbalskog kluba Borac.

Stojan Vranješ na stolu je imao i nekoliko unosnih ponuda iz inostranstva, ali je, kako sam kaže, ovo pravi trenutak da se vrati u klub iz kojeg je ponikao.

Vranješ je u zimskom prelaznom roku bio na meti grčkih, mađarskih i nekoliko azijskih klubova. Ipak, ovaj fudbaler, koji u svojim nogama ima iskustvo igranja u četiri nacionalna prvenstva, a diči se sa sedam osvojenih trofeja, za ATV kaže, da su prevagnuli sportski motiv, klupska vizija i želja da ponovo zaigra u crveno plavom dresu.

"Najbolja moguća odluka je ta da se vratim u Borac. Kad pogledamo infrastrukture i ljude šta su sve uradili za ovaj klub i kako sve napreduje smatram da sam izabrao najbolju moguću opciju. Srećan sam i zadovoljan što sam ponovo, nakon devet godina, ponovo u Borcu i što ću imati priliku da igram pred svojim navijačima u Banjaluci", kaže Vranješ.

Vranješa su po dolasku u Antaliju dočekali sportski direktor kluba, Marko Maksimović i član Upravnog odbora Dragan Batar, a dobrodošlicu svom novom igraču poželio je i trener Darko Vojvodić. Nakon što je na zvaničnoj promociji zadužio dres Borca, Stojan je istakao da će dati sve od sebe da donese kvalitet više u ekipu za koju kaže da već sada ima premijerligaški kadar.

"Normalno da sad ne žurimo i da ne idemo dva koraka unaprijed. Razmišljamo samo o prvenstvu Republike Srpske, to je takmičenje koje igramo i skoncentrisani smo na to sto posto. Ja uvijek ponavaljam da je pobjednički mentalitet čudo. On počinje od treninga i prijateljskih utakmica. Kad imaš pobjednički mentalitet on se prenosi na sve, i na prvenstvo i na život", ističe Vranješ.

"Stojan ima veliko iskustvo. Ima sedam titula. Oprijedijeli smo se za Stojana da bude jedan od vođa zajedno sa Kajkutom i još nekim igračima. Vođa nekog novog Borca. Znam da je njegova želja da izvede Borac u Evropu, to mu je uvijek bio san", rekao je Marko Maksimović, sportski direktor Borca.

Fudbaleri Borca, već danas su imali svojevrstan evropski ispit. U drugoj kontrolnoj utakmici tokom priprema u Turskoj odmjerili su snage sa ekipom Ahmata iz Groznog. Borčevi fudbaleri bili su daleko bolji rival od 38 milona vrijednog tima ruskog premijerligaša, pa su nakon 90 i kusur minita igre slavili sa 2-1. Poveo je Borac golom Ziljkića u 12. minutu. Poravanje sa bijele tačke donosi Balaj, a Danilović u 90. minuta postavlja konačan rezultat.

"Meni je samo žao što nismo pobijedili sa više razlike", kaže Ziljkić.

Drago mi je zbog gola. Svakom mladom igraću je važno kad postigne gol zbog samopouzdanja. Ipak, najvažnije je timska pobjeda", kaže Vladan Danilović, fudbaler Borca.

Ovu utakmicu obilježio je incident u samom finišu utakmice, kada je poslije jednog faula Saše Kajkuta došlo do koškanja fudbalera dva tima koje je potrajalo nekoliko minuta. Ipak, meč je priveden kraju, a crvene kartone dobili su Kajkut i Švec.