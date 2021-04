Stojan Vranješ za ATV: Pokazali smo “dežurnim kritičarima” da smo ekipa za velika djela

Nije ga bilo, zbog povrede, u posljednjih nekoliko utakmica, ali se kapiten vratio na teren onda kada je bilo najpotrebnije.

Stojan Vranješ odigrao je nešto više od sat vremena u velikom derbiju na Koševu, a za to vrijeme pokazao je da je “žila kucavica” banjalučkog kluba.

Klizećim startovima, borbom za svaki pedalj terena, potezima koji prave razliku, krunisani “pirlovskim” centaršutom iz kojeg je Goran Zakarić doveo Borac u vođstvo, uz kapitensko ponašanje na terenu, Stojan Vraješ dao je nemjerljiv doprinos velikoj pobjedi “crveno plavih”.

Za ATV, nakon trijumfa, “šeretski” poručuje.

“Sve je to normalno.” kaže Vranješ aludirajući na, sada već legendarnu, izjavu Miroslava Nikolića koji je tako komentarisao svaku veliku pobjedu košarkaša Srbije.

Ipak, svjestan je Vranješ da je zajedno sa saigračima napravio odličan posao.

“Nije bila nimalo laka utakmica, ali smatram da smo zasluženo ostvarili pobjedu. Igrali smo veoma dobro i ispunili smo, u potpunosti, plan za utakmicu. U svakom trenutku smo znali šta hoćemo na terenu. Čekali smo i dočekali svoje šanse koje smo pretvorili u pobjedu. Ćestitam svim svojim saigračima, stručnom štabu i svima koji su vjerovali da možemo da ostvarimo pobjedu “, kaže Vranješ.

Nakon “koševskog derbija” fudbaleri Borca stigli su na samo dva boda zaostatka za liderom prvenstva.

“Ne opterećujemo se sa tim i idemo utakmicu po utakmicu. To se pokazalo kao najbolji recept i tako ćemo da nastavimo do kraja sezone. Naravno, prija nam što smo stigli tako blizu liderske pozicije i što smo u igri za “duplu krunu”, ali nema mjesta za bilo kakvo opuštanje. Još uvijek ništa nismo uradili i ništa nismo osvojili, tako da moramo da budemo maksimalno fokusirani na ono što slijedi.” kaže Vranješ.

Fudbaleri Borca, ne tako davno, bili su na meti brojnih kritika koje su kuliminirale nakon poraza od Veleža u uvodnom dijelu proljećnog dijela sezone.Vranješ kaže da su na “Koševu” pokazali od čega je satkana ova “Borčeva” generacija.

“Mnogi su sumnjali u nas i mnogi su nas kritikovali. Bila je dovoljna jedna loša partija da nam mnogi okrenu leđa. Ali, nama je to dalo još veći motiv. Znali smo da vrijedimo i htjeli smo da “začepimo usta” svim dežurnim kritičarima. To je bila razlika između nas i njih. Naša vjera u kvalitet i ono što radimo. Sa ovom serijom pobjedom to smo i uradili . Mnogi se sada izvinjavaju, dižu nas u nebesa, ali znate kako kažu-u dobru se ne ponesi, u zlu se ne ponizi. Mi idemo dalje ka svom cilju, i kažem, još jednom, želim ovu pobjede da posvetim i svima koji su vjerovali u nas, a njih nije bilo baš puno” iskreno će Vranješ za kraj.