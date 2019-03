Što nije mogao sam, može sa partnerom: Đoković zadivio publiku potezima

Đoković i Fonjini pobijedili su Rožea i Tekaua i plasirali se u polufinale dubla na Mastersu u Indijan Velsu, a u tom meču viđeno je dosta atraktivnih poteza.

Rože i Tekau su pružili dobar otpor, ali su na kraju bili poraženi i može se reći da publika nije džabe platila kartu za ovaj meč. Zašto, pogledajte na priloženim video klipovima.

Novak je dubl sa Fonjinijem igrao neposredno nakon poraza u singlu od Kolšrajbera, a frustracije koje je "vukao" iz tog meča pokazale su se u dublu. U par navrata je izgledao veoma bijesno, a reket je, kao i obično, bio instrument izbacivanja frustracija.

U polufinalu srpsko-italijanski dubl igraće protiv boljeg iz duela Kubot (Poljska)/Melo (Brazil) – Inglot (Velika Britanija)/Škugor (Hrvatska), a srpski teniser je najavio napad na titulu.

Djokovic not a happy camper in doubles. This might be the angriest I've seen a singles player in a doubles match.(@TennisTV)#BNPPO19 pic.twitter.com/9PM8a7tm8C

— Matthew Willis (@MattRacquet) 13. ožujka 2019.