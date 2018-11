Štefaneku 25 hiljada evra, Nemešu i Kajali po 20 hiljada evra

Vlada Srbije donijela je danas odluku o dodjeli novčane nagrade sportisti Davoru Štefaneku za osvojenu srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti u oktobru, kao i njegovom treneru Sretenu Damnjanoviću, u vrijednosti od po 25.000 evra u dinarskoj protivvrijednosti.

Za osvojene bronzane medalje u rvanju na istom takmičenju, sa po 20.000 evra u dinarskoj protivvrijednosti nagrađeni su i rvač Viktor Nemeš i njegov trener Vojislav Trajković, kao i rvač Mihail Kajala i njegov trener Radovan Momirov, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Davor Štefanek osvojio je srebro u kategoriji do 67 kilograma, Viktor Nemeš brzonzu u kategoriji do 77 kilograma, a Kajala bronzu u rvanju grčko-rimskim stilom do 97 kilograma.