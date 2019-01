Stavili su nas pred zid, žao nam je što nećemo igrati Ligu za prvaka

Košarkaški klub Igokea ove sezone neće nastupati u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, a prema riječima generalnog menadžera kluba iz Laktaša i predsjednika ABA lige Igora Dodika, ni oni nisu sretni zbog te odluke.

Dodik je u razgovoru za portal Klix.ba govorio o ovoj nepopularnoj odluci, ali i o dosadašnjem dijelu sezone, ciljevima u nastavku te o novom rukovodstvu Košarkaškog saveza BiH.

"Nažalost, nećemo igrati Ligu za prvaka i nismo sretni zbog te odluke. U septembru prošle godine čelnici Košarkaškog saveza BiH rekli su nam kako moramo igrati cijelu sezonu u bh. ligi, a mi smo rekli da to nismo u mogućnosti. Jednostavno, pripremali smo tim za ABA ligu. Da smo bili obaviješteni u junu ili julu, mi bismo svakako igrali, jer bismo napravili ekipu koja bi bila u stanju igrati na dva fronta. Budući da nismo obaviješteni na vrijeme, odlučili smo da ne želimo igrati bh. ligu, jer smo znali da ćemo imati problema u ABA ligi. Onda su nam postavili uslov. Ili da igramo sve ili ništa. Nije uopšte bila opcija da se uključimo naknadno u Ligu za prvaka. Nama se sezona završava 15. marta i žao nam je što nećemo igrati Ligu za prvaka. Razgovarali smo sa čelnicima saveza i imamo određenih dogovora da sljedeće sezone igramo bh. ligu. Nadoknadu štete zbog naše odluke, odnosno kaznu, ćemo platiti i to nije sporno. Pretpostavljam da će nas KS BiH kazniti. Međutim, nije bilo sve do nas, bilo je i do njihovih odluka. Želimo igrati bh. ligu, ali su nas stavili pred zid i mi smo odabrali stranu koja nama više odgovara", objasnio nam je Dodik na početku razgovora.

Iza Igokee su dvije dramatične utakmice u ABA ligi. Nakon što su na domaćem parketu u finišu poraženi od Crvene zvezde, slavili su bitnu pobjedu u posljednjem kolu kod Krke u Novom Mestu.

"Ova sezona je zaista čudna od samog početka. S novim igračima nismo imali sreće i krenuli smo loše. Pravili smo greške u hodu pokušavajući da izbjegnemo borbu za opstanak. Mjesecima su se gomilale greške pa smo došli do situacije u kojoj se danas nalazimo. Zadovoljni smo što smo dobili utakmicu protiv Krke, jer smo to i očekivali nakon dobre partije protiv Crvene zvezde. Ipak, desio se neočekivan pad u igri gdje se vidjelo da pojedini igrači nisu zaslužili da budu u klubu. Već sam donio nekoliko odluka. Otpustili smo Olivera Lafajeta i on se već vraća za Sjedinjene Američke Države. Kada je došao kod nas, pokazao je klasu, ali onda se nešto desilo i drastično je pao kvalitet u njegovog igri. Čekali smo ga jedan duži period i došlo je vrijeme za razlaz. Moram istaći da su nam domaći igrači donijeli pobjedu u Novom Mestu te naglasiti da će biti još promjena u ekipi", rekao je Dodik.

Predsjednik Košarkaškog saveza BiH Mirza Teletović nedavno je boravio u Laktašima gdje se sreo s predsjedavajućim Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom s kojim je razgovarao o problemima s kojima se susreće bh. košarka.

"Nažalost, nisam imao priliku upoznati Mirzu, jer sam u to vrijeme bio na putu. Čuo sam sve najbolje o njemu. To je čovjek koji je imao odličnu karijeru i koji shvata košarku. Drago mi je što je takva osoba došla na čelo saveza. Teletović je jedan od ljudi koji će košarku staviti na prvo mjesto, a sve ostalo sa strane. Mislim da možemo napredovati s njim. Ubrzo ćemo se naći i obaviti sastanak na kojem ćemo razgovarati o Igokei te o bh. i regionalnoj ligi", rekao je Dodik.

Dodik je bio jedan od zagovornika za osnivanje ABA 2 lige, koja je opravdala očekivanja u potpunosti.

"Povećali smo kvalitet pojedinih klubova koji se sada takmiče u nekoj vrsti međuranga i to je dobra stvar, jer većina nije bila odmah spremna igrati ABA ligu. Sada imamo dva-tri kluba u svakoj ligi koji su se pojačali te stekli određen kvalitet. Mislim da je to donijelo dobro košarci u regionu i BiH. Zanimljivije i za sponzore i za gledaoce. Drago mi je što su se digli i Zrinjski i Sparsi te će biti zanimljivo vidjeti ko će ući u ABA ligu", poručio je Dodik za kraj razgovora.