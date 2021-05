Stanojević: O Asanu nemam lošu riječ

Trener fudbalera Parizana Aleksandar Stanojević rekao je da su svi u klubu bili šokirani odlaskom Takume Asana, ali da ne može da kaže lošu riječ o Japancu koji je bio izuzetan profesionalac.



Stanojević nije želio da preko medija vodi polemiku.

"Sigurno da njegov odlazak utiče na ekipu, svi smo u šoku. Asano je imao veliki uticaj na našu igru, vidjećemo kako ćemo izgledati. Neke stvari ćemo morati da korigujemo, probaćemo kroz utakmice i trenige. S njim smo imali izuzetnu agresivnost u prvoj liniji odbrane. Mogli smo visoko da napadamo, imali smo sjajnu transformaciju. Kao tim smo dosta izgubili. Vidjećemo u narednom periodu kako ćemo to da rešimo", rekao je Stanojević na video konferenciji za medije.

Trener Partizana istakao je da je Asano do posljednjeg dana bio savršeni profesionalac i da nije davao nikakve naznake da će da ode iz kluba.

"Ja o Asanu ne mogu da kažem nijednu lošu riječ. Bio je izuzetan profesionalac, odavno nisam upoznao takvog. Sve što je radio, radio je sa osmijehom. Nije prijatno, ali razumijem ljudske različitosti, drugačije kulture. On je imao mogućnost da o svemu priča sa nama, nije to uradio, mogao je i da obavesti klub u posljednjih 15 dana, da piše pismo upozorenja, ali ni to nije učinio. To je jedina zamjerka, mogli smo da probamo da riješimo problem. Moramo da shvatimo da smo svi mi različiti, u Japanu šef stanice kad mu voz zakasni dva minuta izvrši samoubistvo. Žao mi je, mnogo će nam nedostajati", rekao je Stanojević.

Partizan sutra od 16 sati dočekuje TSC u 35. kolu Superlige Srbije.

"Igramo protv TSC, koji vodi Krstajić i koji je stabilizovao tim. Igraju dosta takmičarski, vidjećemo na koji način ćemo da uspijemo da probijemo njihov blok, imaju brze igrače napred. Čeka nas neizevsna utakmica", rekao je Stanojević.