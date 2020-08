Stanković: Nijednog rivala nećemo potceniti

Nijednog rivala ne potcenjujemo, igra se jedan meč, to je 90 minuta koncentracije i fokusa i veoma oprezno ćemo pristupiti duelu sa gibraltarskim predstavnikom, rekao je trener Crvene zvezde Dejan Stanković, nakon što je žrebom određeno da je ekipa Evrope rival "crveno-bijelima" na startu kvalifikacija za Ligu šampiona.

"Poštujemo svakog rivala, Evropa je šampion države i nema prostora za potcenjivanje. Znamo šta nas očekuje, pripremamo se za izazove na svim frontovima, ali volim da o utakmicama razmišljam tek kad dođe vreme za to. Mi do susreta s Evropom imamo prvenstvene mečeve, tako da idemo korak po korak. Imamo jasne ciljeve i u Superligi, pa i u evropskim takmičenjima, ali kažem, fokusiran sam na prvog narednog rivala. O Evropi ćemo razmišljati kad dođe vreme za to", rekao je Stanković za klupski sajt.