Šta je sve Jokić uradio ove sezone?

Nikada u istoriji NBA lige, pik druge runde drafta nije postao MVP. To je pošlo za rukom Nikoli Jokiću koji je biran sa 41. mjesta te 2014. godine. Nakon toga je još jednu sezonu proveo u Megi, postao najbolji igrač ABA lige, a eto šest godina kasnije i u najjačoj ligi na planeti je pokazao svoj talenat i danas je najbolji košarkaš na svijetu.

Malo ko je vjerovao da će momak iz Sombora imati ovakvu karijeru. Svi su sumnjali u njegove fizičke karakteristike, višak kilograma, spore noge, ali je bilo jasno od početka da Nikola posjeduje talenat koji se ne viđa svaki dan. Korak po korak gradio je svoj put u Denveru. Od ono'' au, bokte, šta ja radim ovdje'', pa do razumijevanja situacija i samopouzdanja da pripada kremu svjetske košarka. Možda ne može da trči brzo kao NBA atlete, možda ne skače toliko visoko, ali niko drugi ne razumije košarku tako dobro kao on. Nijedan igrač na planeti nema toliki uticaj na svoj tim kao Jokić. Čak 52 odsto šuteva njegovih saigrača dolazi poslije Jokićevih dodavanja i on je igrač koji najviše puta dodirne loptu u cijelog ligi tokom utakmice.

Samo su Eldžin Bejlor i Vilt Čembrlen bili među tom košarkaša u toku jedne sezone po broju poena, skokova i asistencija.

- Hvala ti što si vratio velike momke u prvi plan, uzviknuo je Šekil O'Nil, posljednji centar koji je bio MVP. Od tada je prošlo 20 godina. O'Nil je vodio velike duele sa Vladom Divcem, čovjekom sa kojim je Jokić konstatno poređen.

Mnogo se pričalo o njegovoj formi, da je Jokićev najveći problem atleticizam, a centar Denvera je prvi MVP od Kobija Brajanta 2008. godine koji nije propustio nijednu utakmicu tokom sezone.

Da stvar bude impresivnija, kada su svi mislili da će Denver pasti, nakon povrede Džamala Marija, Jokić je ubacio u još jednu brzinu više i liderstvom poveo Nagetse kao odličnom plasmanu pred plejof.

I u doigravanju dokazuje da za njega ne postoje granice. Samo dva puta nije ubacio 30 poena, Denver je preskočio Portland i sada se bori sa Finiksom za finale Zapada.

Tokom sezone Jokić je prosječno bilježio 26,5 poena uz 10,7 skokova i 7,9 asistencija, te šutirao iz igre 56%. Ostvario je rekordna 64 dabl-dabl učinka, i čak 16 tripl-dablova.

Trenutno u plejofu prosječno bilježi 31,4 poena, 10.3 skokova i 4,3 asistencije.

Nikola je 19. februara proslavio 26. rođendan i pred njim je još mnogo uspješnih sezona i velikih utakmica. Rekord karijere po broju poena postavio je nekoliko dana prije rođenda, Sakramentu je ubacio čak 50.