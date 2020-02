Srpsku pjevačicu izbacili sa Đokovićevog meča

Pjevačica i bivša učesnica Farme Dušica Grabović, koja se preselila u Australiju, navodno je izbačena sa finala Australijan opena, gdje je bodrila srpskog tenisera Novaka Đokovića.

Naime, pjevačica se na tribinama nalazila među pristalicama Novakovog protivnika Dominika Tima i previše glasno navijala za srpskog tenisera da su je zaštitari na kraju navodno morali izbaciti sa tribina Rod Lejver arene.

- Bila sam veoma pristojan navijač i toliko godina pratim Novaka Đokovića i željela sam da budem na finalu. Kada je pobijedio Federera, kupila sam karte, i platila sam basnosnovno karte da bih ga gledala. Ali mi se desio incident. Upala sam u ekipu koja je navijala za Dominika, i neko me je prijavio. Došli su ljudi koji su me izveli - ispričala je pjevačica, kojoj je izrečena mjera zabrane ulaska u Arenu na dvije nedjelje.

- Prišla mi je i rekla da budem "kvajat", a ja ne mogu da budem "kvajat" kada pripadnik moje zemlje pobjeđuje. Bilo je mnogo više onih koji su navijali za Dominika. Žena je zvala policiju. Ja to nisam doživjela da me policija izvede pred kraj meča i da mi kažu da to nije u redu što sam glasna - ispričala je za Ekskluzino.