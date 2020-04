Srpski odbojkaš pobijedio koronavirus

Srpski odbojkaški reprezentativac Nikola Rosić oporavio se poslije 17 dana borbe s koronavirusom i nakon što je promijenio dvije bolnice, a tri dana proveo je i u improviziranoj bolnici na Sajmu. Otpušten je kući pošto je njegov novi test bio negativan.

- Prije jedno 17 dana osjetio sam da sam četiri dana imao temperaturu koja mi nije prolazila. Nije bila neka jaka temperatura, ali nikako da se skine. Odlučio sam da odem da se testiram. Testirali su me i smjestili na odjeljenje i sutradan sam saznao da sam pozitivan. Od tada je krenuo tretman i liječenje od sedam dana neprekidno, poslije toga sam prebačen u bolnicu "Dragiša Mišović" i odatle tri dana na Sajam. Trećeg dana su stigli rezultati da je bris negativan i da sam prevazišao ovu bolest - rekao je Rosić za "Telegraf" i nastavio opisivati svoju borbu:

- Ja od simptoma, hvala Bogu, osim temperature nisam ništa imao. Tu temperaturu je izazvala početna upala pluća, koja je na vrijeme spriječena da se širi i onda je sve išlo svojim tokom uzlaznom putanjom. Poslije četiri dana tog tretmana krenula je da mi se spušta temperatura, da iz dana u dan nestaje i onda sam sedam-osam dana bio u stabilnom stanju i čekao da stignu rezultati novih briseva. Sinoć sam došao kući.

Srbijanski odbojkaš rekao je da nije nikuda putovao i da se zarazio u Beogradu.

- Nikuda nisam putovao, u Beogradu mi je neko prenio. S dosta ljudi sam bio u kontaktu, čovjek sam koji se konstantno kreće po gradu, ko zna ko mi je to prenio. Problem ove bolesti je što neko ko nema apsolutno nikakve simptome može biti zaražen i prenositi i lako se prenosi. To je problem ove bolesti. Mislim da našu državu može spasiti samo stroga izolacija, da ne dođe do većih posljedica, jer nemamo kapaciteta. Ljudi se bore 200 na sat, doktori rade po 25–30 sati neprekidno, međutim, ako se bude širilo, bit će jako opasno po sve.

Daju se ti konjski lijekovi koji se prepisuju da proba da se spriječi bolest... Dobijao sam i ja te konjske lijekove. Ne znam kako se zove tačno lijek, ali znam da se daje u kombinaciji s nekim antibioticima, plus lijekovi za AIDS, svašta nešto. To se prima sedam dana, svakog dana u kontinuitetu i poslije se nastavlja s još nekim antibioticima. Ja sam prije sedam-osam dana prevazišao sve to i poslije toga ne dobijate nikakvu terapiju - opisao je Rosić.

U bolnici je tokom liječenja vidio razne slučajeve, pa i one najteže, koji su završili smrtnim ishodom. Pokušava prevazići sve to, jer je po prirodi smiren i staložen.

- Mogu reći da sam se svega nagledao, ovo je bolest koja nema pravila. Ne bira mlade ili stare, sve je individualno. Iz iskustva i razgovora s prijateljima koji su doktori, svega sam se nagledao, od blažih i težih slučajeva i, nažalost, ljudi koji se nisu uspjeli izboriti - za kraj je rekao Rosić.