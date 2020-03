Srđan Mijatović za ATV: Napustio sam Španiju u posljednji čas

Banjalučki rukometaš Srđan Mijatović, dane provodi u kućnoj izolaciji, nakon što je u posljednji čas uspio da se, iz Španije domogne svog rodnog grada. Pandemija korona virusa, zatekla ga je u gradiću Arande de Deuro, stotinjak kilometara udaljenog od Madrida.



Dozvolu čelnika kluba da može da se vrati u Banjaluku, Mijatović je dočekao u kućnom karantinu, a onda je, otkriva usljedila trka sa vremenom iz koje je, nakon brojnih peripetija, izašao kao pobjednik.

"Mislim da sam uhvatio jedan od posljednjih letova na relaciji Madrid - Zagreb, ali je bio problem doći do Madrida jer je saobraćaj već bio obustavljen. Preko telefonske aplikacije sam našao prevoz do gradića pored Madirda, odakle sam metroom, u kojem sam bio jedini putnik doša do aerodroma. Mislio sam da bez problema dolazim kući nakon što je avion poletio, ali su me u Zagrebu dočekale rigorozne kontrole nakon koji sam saznao da su "ukinute" autobuske linije ka Banjaluci. Nije bilo drugog načina nego da se snalazim sam. Jedan prijatelj me dovezao do Gradiške, pješke sam prešao granicu, a onda me je drugi prijatelj dovezao u Banjaluku", rekao je Srđan Mijatović, rukometaš

"Prvenstvo je obustevljeno, čim se saznalo da je jedan od rukometaša Malage, bio pozitivan na KOVID 19, a svi igrači morali su u sedmodnevnu izolaciji", priča Mijatović o prvim danima epidemije korona virusa u Španiji. Za sve je, kaže, bio svojevrsni šok, brzina kojom se virus širio Pirinejima, pa su kaže, za samo dva dana usljedile brojne restriktivne mjere. Sa saigračima, koji su ostali u Španiji, kaže da je na svakodnevnoj vezi. Raduje ga što su dobrog zdravlja, a svi se kaže pridržavaju pravila koja su na snazi. Otkriva i režim rada tokom prinudne pauze.

"Prve dan sam maksimalno iskoristio za odmor i druženje za porodicom jer dugo nismo bili na okupu. Međutim, nemam previše vremena za opuštanje. Moram da ostanem u formi u slučaju nastavka sezone. Klub nam je maksimalno izašao u susret i angažovali su se na tom polju. Svakodnevno sam na vezi sa našim kondicionim trenerom koji nam putem video poruka i video poziva zadaje improvizovane vježbe koje, svi igrači, rade kod kuće", istakao je Srđan Mijatović, rukometaš.

Mijatović se put Španije otisnuo ljeta prošle godine. Dres banjalučkog Borca zamijenio je onim Puente Henila, da bi potom usljedila pozajmica u redove ekipe Vilja de Arande. Svojim dosadašnjim igrama u pečalbi, kaže da je zadovoljan, ali ističe da je sada najvažnije da se ostvari pobjeda u utakmici koju svi igramo.

"Zadvoljan sam svojim igrama i rezultatima ekipe. Mislim da sam iskoristio ukazanu priliku i drago mi je da vidim da da imam još prostora za napredak. Ipak, ovo je momenat u kojem je rukomet u drugom planu. Biće vremena za dobre utakmice i golove. Sada je vrijeme za najvažniju utakmicu za sve nas i da iz nje izađemo kao pobjednici. Jedini način da pobijedimo u ovoj utakmici je da svako od nas da svoj doprinos i ispoštuje pravila ponašanja za sve. Jedino tako ćemo sačuvati sebe i druge", naglasio je Srđan Mijatović, rukometaš.

Sve je izvjesnije, kaže Srđan za kraj, da će se sezone u Španiji, umjesto na terenu privesti kraju za "zelenim stolom", a to bi značilo da bi njegov Vilja de Arande, kao drugoplasirani tim u drugoligaškom karavanu izborio plasman u prvu ligu.