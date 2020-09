Srđan Đoković za ATV: Novak će srušiti sve rekorde

Uopšte nemam dilemu da će Novak srušiti sve teniske rekorde i u penziju otići kao najbolji teniser svih vremena, rekao je za ATV otac prvog reketa svijeta Srđan Đoković. Srbin je trenutno stao na cifri od 17 osvojenih grend slem trofeja i nalazi se tri koraka iza Rodžera Federera. Razlika je mogla i trebala biti manja poslije US opena da nije bilo onog nesrećnog slučaja koji je uzrokovao Novakovu diskvalifikaciju u osmini finala.

- Dogodila se ta situacija u Njujorku, samo je odloženo njegovo osvajanje još nekoliko trofeja sa Grend slemova. On neće stati dok ne dođe do brojke 21 ili više. Novak neće stati dok ne sruši sve rekorde, svidjelo se to nekome ili ne. Sigurno će biti najbolji sportista svih vremena - rekao je Srđan Đoković.

O najvećim Novakovim rivalima Federeru i Nadalu, Đoković senior, priča samo u superlativima. Smatra da su zajedno ispisali istoriju bijelog sporta.

- Njih trojica su najbolji teniseri svih vremena, jedan drugog su vukli kako bi bili mnogo bolji. To rivalstvo će se teško ikada više dogoditi - rekao je Đoković.

Raduje se tome što će konačno moći da bude uz sina, jer su organizatori Rolan Garosa objavili da se publika vraća na tribine. Frenč open počinje 27. septembra i to je nova prilika za Đokovića.

- Posljednji put smo bili u Dubaiju, tada je osvojio turnir. On je klasa za sebe, to je utisak svih realnih poznavalaca tenisa - dodao je otac srpkog tenisera.

Srđan Đoković bio je gost Teniskog saveza Republike Srpske i uveličao je otvaranje nacionalnog teniskog centra u banjalučkom parku Mladen Stojanović. Istakao je da je Republika Srpska nacionalni stadion dobila prije Srbije potvrdivši da će na tom terenu naredne godine zaigrati i najbolji teniser planete.