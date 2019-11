Srđan Đoković: Novak će biti najbolji teniser svih vremena

Srđan Đoković, otac Novaka Đokovića, poručio je da će njegov sin biti najbolji teniser svih vremena, i dok to ne postigne, neće prestati da igra tenis.

Novak Đoković nije završio 2019. godinu na prvoj poziciji ATP liste, ali je protekla sezona definitivno bila uspješna. I dalje se prepričavaju pojedini dueli ili poeni kojima je Đoković činio protivnike bespomoćnim, a publiku na tribinama uvodio u stanja kolektivne euforije.

Međutim, ne samo ono što je Novak pokazivao na terenima na najvećim planetarnim turnirima, već i sve što je činio u cilju promocije svojih humanitarnih ciljeva, kao i srpske države, više je nego dovoljno da građani Srbije budu izezetno ponosni.

Njegov otac Srđan Đoković kaže da, nekima, koji su na sreću ogromna manjina, ništa od svega što Novak radi, nije dovoljno da imaju lijepo mišljenje o njemu. Ili makar, da nemaju ikakvo mišljenje o Novaku.

"Nimalo nije prijatno ni meni, ni mojoj porodici kada čujemo da postoje ljudi koji nemaju nijednu lijepu riječ za Novaka, koji, kao mjerilo njegovog uspjeha, priznaju samo prvo mjesto na ATP listi, a on je sada drugi i to je veliki razlog da u veoma negativnom kontekstu govore o njemu. Ti ljudi su vrlo agresivni i glasni, pa se možda čini da ih je mnogo, ali znam da ih nema puno. Ne shvatam na osnovu kakvih motiva i sa kakvim ciljem daju sebi pravo da komentarišu u negativnom kontekstu Novaka, koji je četiri puta bio proglašen za najboljeg sportistu na svijetu", rekao je Srđan Đoković.

Koliko je bila teška ova godina za Novaka?

"Kao i svaka, znate kad ste prvi, na vrhu svijeta. Onda je veoma dugačak spisak tenisera koji su kvalitetni, ali stoje u redu iza Novaka, i vrebaju, evo već desetak godina, da ga smjene sa prvog mjesta. Sada je to uspjelo Nadalu, ali i to je sasvim u redu, to je sport. Uostalom, kako bi se to zvalo kada bi bilo koji igrač bio neprikosnoven i pretplaćen da samo on bude prvi, kad bi stalno pobjeđivao? Nego, Novak se pojavio u nezgodno vrijeme za Srbiju i srpski narod, jer je vratio vjeru i pokazao da mi nismo genocidan narod, da mi nismo najgori na svijetu, da smo dio evropske kulture i civilizacije! Nemoguće je da jedan takav gospodin sportista, kakav je Novak, dolazi iz nekog genocidnog naroda, kako su nas mnogi u prošlosti etiketirali! To je nečija etiketa, predrasuda, nerealna slika, ali je sve to njima jak razlog zabog koga će taj neko, mom sinu da zviždi sa tribina u Londonu, Njujorku i mnogim drugim gradovima i to je strašno kada čovjek uživo doživi".

Takva neprijateljska atmosfera na tribinama, u većini slučajeva je eskalirala i bila veoma neprijatna, u situacijama kada je Novak imao teške duele protiv najjačih tenisera na planeti, a reakcije publike su bile najjače kada je igrao sa najtežim rivalima: Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom!?

"Ne možete ni da zamislite koliko je Novaku u takvim situacijama teško, ali je on uvijek imao hrabro srce i hladnu glavu, a kako mu je bilo, zna samo on! Zamislite, on je pripadnik jednog malog ponosnog naroda iz jedne male siromašne zemlje, koju su bombardovali ti svjetski "stručnjaci" za bombardovanje! Јednu malu Srbiju bombardovalo je 20 moćnih zemalja, zamislite kakvi su to junaci! I on se izborio sa svim tim i postao jedan od najboljih tenisera svih vremena".

I pored mnogo trofeja i pobjeda, impresionira i dalje ta Novakova motivisanost da caruje svjetskim tenisom.

"Da, tako je. Ovo se obraćam onim ljudima koji cijene sve što moj sin radi, a to je siguran sam više od 95 od sto našeg normalnog naroda. Јa im kažem da će Novak Đoković biti najbolji teniser svih vremena i dok to ne postigne i obori sve rekorde koji su preostali, neće prestati da igra tenis"!

Novak je jedno od vaše troje djece. Šta je presudno u njegovom vaspitanju zbog čega je dobio jedan tako fascinantan mentalni sklop, tu čvstinu, nepokolebljivost, hrabrost?

"Rad, rad i rad. I od mene i majke je uzeo ono što je najbolje, a nama je ostavio ostalo"!