Srđan Babić za ATV: Zvezda uvijek teži ka još boljim rezultatima

Banjalučki fudbaler Srđan Babić, može da se podiči da je član najuspješnije generacije Crvene zvezde, u "postbarijevskoj" eri. Od kako je, prije tri godine, zadužio “ crveno bijeli” dres dsvojio je tri šampionske titule u Srbiji, stekao iskustvo igranja Lige šampiona, a već prve sezone po svom dolasku na stadion Rajko Mitić sa saigračima je dočekao evropsko proljeće.

Put do trofeja nije bio lak, a Babić slikovito dočarava težinu “Zvezdinog” grba.

"Nije lako, ali je je lijep osjećaj, nakon svih ovih rezultata i uspjeha, biti fudbaler Crvene zvezde. To je najveći klub na Balkanu. Uvijek postoji pozitivni pritisak. Čak i na treningu želiš uvijek da pobijediš, a kada dođe utakmica znaš da moraš da daš sve od sebe. Kada sam stigao u Crvenu zvezdu, 2017. godine sve je bilo novo. Stiglo je dosta novih igrača, novi trener i ekipa se upoznavala. Ipak, od prvog dana nas je krasila odlična atmosfera, zajedništvo i drugarstvo, i na terenu, i van njega. Zajednički smo proslavljali svaku pobjedu i uspjeh. Nakon toga nas je krenulo. Jedna Liga šampiona, pa druga. Podigli smo ljestvicu na viši nivo. Sada je postalo normalno da igramo Ligu šampiona, traži se od nas prođemo grupnu fazu, a težak posao je uopšte domoći se grupne faze", kaže Babić.

Tokom svog trogodišnjeg staža u Zvezdi, Srđan je preturio preko leđa mnoštvo duela sa najboljim igračima srpskog i evropskog fudbala. Dvojicu, ipak, posebno ističe. Nejmar i Robert Levandovski ostavili su poseban utisak na štopera beogradskog kluba. “Takvi se ne viđaju svaki dan”, pun je hvale na njihov račun, a za onu čuvenu pobjedu nad Liverpulom, koji će kasnije postati šampion Evrope, kaže da se stane u jednu riječ-čudo. Minulu sezonu u Crvenoj zvezdi, obiljezila je i trenerska rokada. Vladana Milojevića naslijedio je Dejan Stanković. Za Milojevića, Babić kaže, da je znao ekipu natjerati da ide preko granica sopstvenih mogućnosti, dok se Stanković, kaže, svojski, od prvog dana, trudi da ostavi svoj lični trenerski pečat.

"Uvijek je (Vladan Milojević op.a.) izvlačio maksimum od nas. Davali smo svaki atom snage na terenu. Znao je iz igrača da izvuče ono najbolje. Mislim da je to glavni razlog svih naših dobrih rezultata. Dejan se, od prvog dana, trudi da unese novine u našu igru i da promijeni sistem igre. Našu igru iz prekida je doveo do savršenstva. Dali smo već desetak golova iz prekida od kako je on stigao", ističe Babić.

Prije pet godina, ovako se porodičnoj kući Srđana Babića slavio uspjeh “zlatnih orlića” sa Novog Zelanda. Tog 20.juna, omladinci Srbije postali su šampioni svijeta. Srđan je tada bio stub odbrane čete selektora Veljka Paunovića. Danas, ne krije,, kako vrijeme odmiče, taj blistavi trenutak u fudbalskoj karijeri, sve mu je draži. Veljko je najzaslužniji za naš uspjeh, prića Babić, koji ističe da ga posebno raduje kada vidi da su njegovi tadašnji saigrači postali vrhunski igrači.

"Tri godine prije toga nam je puštao "čileance" i govorio nam da smo mi ti koji će da podignu trofej svjetskog šampiona. Govorio je da moramo da vjerujemo u to. Nas je na samom početku bilo više od 50. Morali smo da prođemo selekciju, nije se znalo ni ko će da igra. Sjećam se da je tada Mijat Gaćinović rekao "Ovaj je lud, šta nam ovo pokazuje". Danas, svaki uspjeh mojih tadašnjih saigrača iz reprezentacije me raduje. Znam šta sam sve prošao sa tim momcima od prvog dana. Znam kakvu su žrtvu podnijeli da bi stigli na vrhunski nivo. Raduje me kada vidim da ih sve više ima u "A" reprezentaciji", priča on.

Upornost, volja, naporan rad, recept je Srđana Babića koji je u banjalučkom Borcu, a fudbalsko znanje usavršio u omladinskoj školi Vojvodine. Kao prvotimac novosadskog kluba osvojio je Kup Srbije, a put ga je potom odveo Real Sosijedad, da bi se nakon dvije sezone provedene u Španiji vratio u srpski fudbal. Sportskih želja ima napretak, ali jednu posebno ističe-da ga brat Nebojša, odskora prvotimac Radnika, jednog dana prestigne po broju osvojenih trofeja i svim dostignućima u karijeri.

