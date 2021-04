Centar srpske vaterpolo reprezentacije iz španskog prvoligaša Sabadelja Nemanja Ubović našao se u središtu skandala o kojem pišu španski, italijanski, grčki i ostali evropski mediji.

Naime, prije i poslije prvenstvene utakmice Terasa - Sabadelj, uputio je pogrdne riječi igraču domaćina Viktoru Gutieresu, bivšem španskom reprezentativcu u vezi njegove seksualne orijentacije.

Nazvao me "maricon" uoči utakmice

Gutieres je naime prije pet godina otvoreno i javno priznao da je homoseksualac, što je prvi takav poznat slučaj u španskoj vaterpolo reprezentaciji. No, minule subote, tokom utakmice Ubović ga je oslovio sa španskom riječju: "Maricon", što je u prijevodu pogrdna riječ za homoseksualce.

- Nazvao me "maricon" uoči utakmice, čemu nisam u početku želio pridavati značaj, iako su to svi čuli, jer svašta se u utakmici čuje, svašta izgovorimo za što je kasnije čovjeku žao. No, takvom čovjeku nakon utakmice nisam želio pružiti ruku, na što me on i opet nazvao "maricon". To više nije bilo slučajno i u afektu s njegove strane - objasnio je u video-poruci koju je Gutieres objavio na Instagramu i kako je cijela priča i dospjela u javnost, te je nastavio.

Bio sam i prije verbalno napadan

- Ja sam gej, to sam javno i prije rekao, te se ponosim time što jesam. Bio sam i prije verbalno napadan, ali sada više ne želim preko ovog prijeći i šutjeti. Mislim da time ne bi vaterpolu činio uslugu, a čekam očitovanje po ovom slučaju Španjolskog vaterpolskog saveza - rekao je Gutierrez u video-poruci.