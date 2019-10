Srbin vlada Azijom: Đoković osvojio novu titulu

Đoković je u svom 110. finalu u karijeri rutinski savladao Džona Milmana sa 6:3, 6:2, iako ga uopšte nije služio bekhend.

Srbin je bez većih problema nadigrao Australijanca, kao i u prethodnim mečevima u Tokiju odlično je servirao, a agresivnom igrom na servis rivala brzo stizao do brejkova i potom rutinski priveo meč kraju.

Đoković je do prve titule u Tokiju u karijeri stigao bez izgubljenog seta i na idealan način najavio napad na olimpijsko zlato sledeće godine na istom mjestu.

Perfect 🔟@DjokerNole captures the 🏆 in a debut for the 10th time in his career, vanquishing Millman 6-3 6-2 to take home the Tokyo hardware.#rakutenopen pic.twitter.com/UaN05FIsuY

— Tennis TV (@TennisTV) October 6, 2019