Srbiju otpisali za mjesto na Mundijalu

Specijalizovani portal "Gracenote live", koji se bavi statistikom kroz kompletnu istoriju fudbala, smatra da srpski fudbaleri nemaju šanse da izbore vizu na Mundijal u konkurenciji Portugala, Republike Irske, Azerbejdžana i Luksemburga.

Analitičari su obuhvatili šanse svih reprezentacija iz Evrope u trci za Katar, među kojima i "Orlove" kojima ne daju baš nikakav procenat.

UEFA qualifying for #WorldCup2022 begins later today.

We used our World Football Ranking to simulate qualification.

These are the 13 most likely UEFA sides to make it to Qatar next year.

>80% chance🇧🇪🇪🇸🇫🇷🇵🇹

> 70%🇩🇪🇮🇹🇳🇱🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

> 60%🇩🇰

> 50%🇭🇷

🇨🇭🇦🇹🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿probably via playoffs pic.twitter.com/pwXa5o3RHq

— Gracenote Live (@GracenoteLive) March 24, 2021