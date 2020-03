Srbiju izazivaju Njemačka i Austrija na Dejvis kupu

Plasman u narednu rundu obezbijediće pobjednici šest grupa i dvije najbolje drugoplasirane ekipe.

Ako bude prva u grupi, teniska reprezentacija Srbije će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika Grupe C u kojoj su Francuska, Velika Britanija i Češka. Podsjetimo, iz grupne faze će dalje proći šest prvoplasiranih i dvije najbolje drugoplasirane ekipe.

The Davis Cup by Rakuten Madrid Finals official draw has been completed#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/ufQcZzsP5C

— Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) March 12, 2020