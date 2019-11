Srbija želi da se revanšira Ukrajini

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Ljubiša Tumbaković zatražio je podršku javnosti uoči utakmice protiv Ukrajine.

Srbija će na stadionu "Rajko Mitić" pokušati da se revanšira Ukrajincima za poraz u Lavovu 5:0.

"Napravili smo detaljnu analizu, za nas je utakmica sa Ukrajinom značajna iz više razloga. Šansa da se plasiramo su minimalne, ali želimo pomak u igri. Podatak da ih nikad nismo pobijedili može i treba da nas motiviše. Mislim da nam neće nedostajati motiv i želja. Kada se radi o Ukrajini oni imaju fantastičnu disciplinu, ozbiljna su ekipa", istakao je Tumbaković.

Rotacija će, biti na sutrašnjem meču.

"Da li će biti rotacija, moguće. Iskreno, smeta mi što je svako pitanje negativno, a ni mi, ni vi nemamo drugu reprezentaciju. Ovo je nacionalni projekat, reprezentacija svih nas. Ovdje moramo da budemo svi zajedno, da ostanemo kompaktni. Ne bježim od kritike, ali bilo bi lijepo da osjetimo bar malo medijske podrške. Uostalom pobijedili smo četiri utakmice, a tek dva meseca smo zajedno. Ne vidim da neko ima čarobni štapić i da može da uradi bolje. Vrijeme je prirodni faktor i strpljenje", rekao je Tumbaković.

Najbolji srpski fudbaler Dušan Tadić izjavio je da će ekipa učiniti sve da se revanšira rivalu.

"To je jedan od težih poraza, svi koji smo igrali tu utakmicu osjećamo dozu odgovornosti, bili su bolji, dominirali su, mi smo igrali loše i sad ćemo pokušati da im se koliko-toliko revanširamo. Znali smo da se odlučuje između Portugalije, Ukrajine i nas. Nada i dalje postoji, biće teško, ali prvo da odradimo ono što je do nas. Mi smo tamo dočekani kao veliki "neprijatelji", to im je sigurno pomoglo. Nadam se da će sutra doći što više navijača ali ih pozivam da sportski navijaju", poručio je Tadić i dodao:

"U prvom poluvremenu protiv Luksemburga bilo je dobro, zaboljelo me što se u drugom poluvremenu nismo dovoljno zalagali. Dugo sam ovdje i to nam se stalno dešava. Moderni fudbal ne dozvoljava opuštanje, profesionalci smo i to ne sme da nam se dešava".

Utakmica između Srbije i Ukrajine igra se sutra od 15 sati na stadionu "Rajko Mitić".