Srbija u polufinalu Svjetskog kupa

Vaterpolo reprezentacija Srbije se plasirala u polufinale Svjetskog kupa u Berlinu, pošto je u četvrtfinalnom meču rutinski savladala Japan rezultatom 12:7.

Izabranici selektora Dejana Savića, sada će igrati protiv velikog vaterpolo rivala Mađarske, koji je u petak nadigrao selekciju SAD sa 10:8.

Podmlađeni Savićev sastav, u kojem protiv Japana nije bilo Nikole Jakšića, ostvario je rutinsku pobjedu, iako nije sve krenulo kako je očekivano.

Japanci su poveli sa 2:0 preko Okave sa peterca i Adačija sa igračem više, ali isti igrač nije uspio da povisi na 3:0, pošto je njegov udarac zaustavio golman Srbije Rističević.

Delfini su do kraja četvrtine prišli na 3:2, a potom su u drugom dijelu igre napravili preokret i došli do vođstva od 8:5. Japanci do kraja susreta više nisu imali šansi za priključak, pa je Srbija bez problema završila meč.

Najbolji u timu Srbije bio je Dušan Mandić sa četiri gola, Gavril Subotić je pogodio tri puta, Đorđe Lazić je bio strijelac dva pogotka, a upisali su se i Sava Ranđelović, Ognjen Stojanović i Strahinja Rašović.

U ekipi Japana strelci su bili Okava četiri puta, Suzuki dva puta, dok je jednom mrežu Srbije pogađao Adači.

Srbija će protiv Mađarske igrati u subotu od 17 časova, dok u drugom polufinalu Australija čeka boljeg iz susreta Njemačka - Južnoafrička Republika.