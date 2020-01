Srbija tuguje za Brajantom: Obožavao je Đokovića, psovao na srpskom, predvidio trijumf nad Amerikancima

Legendarni Kobi Brajant, koji je poginuo večeras, izuzetno je cijenio najboljeg srpskog tenisera Novaka Đokovića sa kojim se sretao u više navrata i kojeg je hvalio nebrojano puta, baš kao i Srbiju.

Cijela planeta divila se iz sezone u sezonu maestralnim partijama košarkaša Los Anđeles Lejkersa, a posebno su ga voljeli u Srbiji, jer je u više navrata umio da pokaže neskrivene simpatije.

Brajant je posebno volio i cijenio Novaka, za kojeg je isticao da je jedinstven i da je u razgovorima sa njim puno naučio o sportu, načinu zdravog života i fizičkoj pripremi, po kojoj je Đoković jedinstven.

Kobi Brajant je oduševio srpske navijače i ljubitelje Novaka Đokovića i na posljednjem US Openu, gdje je bio specijalni gost u studiju, a na pitanje voditeljke koje je glasilo "Rafa, Rodžer ili Novak", Kobi je odgovorio:

- Oni su sveto trojstvo tenisa, ali Novak je moj čovjek - bez razmišljanja je rekao petostruki NBA šampion.

Pojasnio je tada i zašto Nole, a ne Rafa i Federer.

20 years at the top. Incredible to witness you in action. Good luck @kobebryant 💪🏼👍🏼 pic.twitter.com/zeJVqYlld0 — Novak Djokovic (@DjokerNole) April 16, 2016

- Imamo dobar odnos već dugo vremena. Moj bivši saigrač je Gasol, on je dobar sa Rafom, pa se znamo i to je bilo ok, Federer mi je poslao reket kad je čuo da igram tenis. Ali, Novak je moj čovjek.

Kobi je otkrio da sa Đokovićem često priča o načinu na koji igrači u godinama moraju da misle o svojoj igri i održavanju tijela u top formi.

- Mnogo je pripreme potrebno i analize meča, pogotovo protiv bržih i mlađih rivala. Pratiti tendencije, tako da se možeš pripremiti za ono što dolazi. Novak i ja smo mnogo o tome pričali, jer je on u fazi da fizički više nije na nivou na kojem je bio i sada radi na tome da se prilagodi na igru u fazi kada njegovo tijelo više nije kao nekad - govorio je tada Brajant.