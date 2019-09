Bravo majstori: Srbija prvak Evrope!

Srbija je četvrti set dobila rezultatom 25- 20i tako po treći put postala prvak Evrope.

Srbija je na set od titule prvaka Evrope, nakon što su treći set dobili sa 25-18.

Reprezentacija Srbije poravnala je rezultat nakon što je dobila drugi set sa 25-16.

Iako se i početkom drugog seta igralo poen za poen, brzo je Srbija preuzela inicijativu. Lisinac je bio spremniji u bloku, važne poene osvojio je Petrić, pa su Orlovi poveli sa 9:5.

Pokušao je Đulijani da tajmautom prekine seriju dobrih servisa Kovačevića, ali nije uspio. Srbija je otišla na 12:5.

Indisponirani su bili Slovenci, pa su pod pritiskom pravili i veći broj grešaka. Napadali su Srbi servisom, mogao je Jovović da se osloni na sve napadače, pa je semafor pokazao 19:10.

Borili su se Slovenci, ali je raspoložen bio Atanasijević, pa je njegovim poenom okončan drugi set 25:16.

Slovenija je dobila prvi set rezultatom 25-19.

Meč je počeo sa dvije servis greške, što je pokazalo koliko je i jednima i drugima stalo da dođu do zlata. Preuzeli su potom inicijativu Slovenci, pa su uz dobar blok došli do vođstva od 4:2. Uslijedio je odgovor srpskog tima, koji je preko Kovačevića i Atanasijevića poveo sa 7:5.

Ipak, vrlo brzo su slovenački odbojkaši ponovo došlo do vođstva. Sigurniji su bili u napadu, spremniji u bloku, pa su preokrenuli na 17:13. Više su griješili na servisu Orlovi, a falilo im je i strpljenja u poenima.

Posljednju nadu da srpski odbojkaši mogu do neizvesne završnice dao je Atanasijević asom za 20:17. Ipak, u nastavku su Slovenci zaustavili svaki pokušaj Orlova. Hrabro su servirali, smečovali su po bloku, pa su do prvog seta došli sa 25:19.

Slovenia 🇸🇮 wins the first set of the #EuroVolleyM finals with a deft tip from opposite Mitja Gasparini. pic.twitter.com/NQH2uqO282

— CEVolleyball (@CEVolleyball) September 29, 2019