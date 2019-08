Patike je okačio o klin, a umjesto u sali za trening, ljetne dane mahom provodi krstareći na svojoj jedrilici duž crnogorskog primorja. Ipak, i dalje prati sva košarkaška zbivanja.

“Kada gledam utakmice svog Partizana u Pioniru, ponese me atmosfera, a onda bih ponovo na teren”, ne krije Aleksandar Pavlović, kojem se ponekad vrati onaj stari osjećaj iz dana kada je plijenio svojom košarkaškom vještinom.

Danas, za sebe kaže, da uživa u igračkoj penziji, iz koje se vraćao nekoliko puta.

“Više neću”,kroz smijeh će rodjeni Baranin, koji je u NBA ligi proveo čak deset godina.

Ove, kaže, s nestrpljenjem dočekuje Svjetsko prvenstvo u Kini.

Na pomen odavno načete teme, eventualnog finala između srpskih i američkih košarkaša, Pavlović spušta loptu, ali ističe jedan od glavnih kvaliteta reprezentacije Srbije.

"Nerealno je pričati da su samo Srbija i Sjedinjene Američke Države u igri za finale. Danas svi igraju košarku i imamo veliki broj reprezentacija sa kvalitetnim košarkašima. Ali, na papiru, izgleda da možemo da igramo i sa Amerikancima. Vratiću se opet na Saleta Đorđevića. Nas petorica, odavde, da krenemo sa Saletom, "napalićemo se" i i odigraćemo dobro nekoliko utakmica. Vjerujem u Saleta maksimalno, a pri tome ima ekipu koja je najbolja u posljednjih desetak godina. Očekivanja su velika, a samim tim i pritisak je veliki na igrače. Biće veoma teško. Ne možemo da računamo da će bilo koja utakmica biti lagana. Sve su to kvalitetne reprezentacije, sa iskusnim igračim. Ipak, mi svaki put očekujemo finale, pa je tako i ove godine.", ističe Pavlović.

Nekadašnji akter velikog finala NBA lige, pun je riječi hvale za sve srpske košarkaške koji danas nastupaju “preko bare”.

Posebno ga je, ne krije, impresionirala nevjerovatna sezona Nikole Jokića koji je izabran u najbolju petorku lige, a za kojeg Pavlović kaže, da u godinama koje dolaze može samo još više da napreduje. Očekuju i da njegov dugogogodšinj prijatelj, još iz dana u beogradskom Partizanu, Bogdan Bogdanović, nastavi da gradi NBA karijeru uzlaznom putanjom, a svoju tvrdnju, Saša je potkrijepio i anegdotom koju je ispričao za ATV.

"Čujem se često sa Bogdanom. On je nevjerovatna osoba, sa nevjerovatnim samopouzdanjem i veliki je radnik. Ja kada sam došao u Partizan on je bio veliki fan Kobija Brajanta. Odmah je počeo da mi priča kako je Kobi bolji od Lebrona. Zezao sam se sa njim i govorio mu da nije tako. Prva utakmica kada je trebalo da igra protiv Lebrona u NBA ligi, poslao mi je poruku "Ima da ga razbijem večeras.". Nisam mogao da gledam tu utakmicu i ujutru vidim da se Bogdan ispromašivao, postigao nekih pet-šest poena, a na drugoj strani Lebron je ostvario tripl dabl, ubacio trojku za pobjedu. Nakon toga mi je poslao poruku "Jao, brate, koliki je. Ali, vidjećeš sljedeću utakmicu ima da ga razbijem." - I, stvarno, gledao sam tu utakmicu, Bogdan je ubacio 16-17 poena, odigrao je zaista dobro i Sakramento je dobio tu utakmicu. Rekao sam mu, pa čovječe, ti si stvarno lud. On ima nevjerovatnu vjeru u sebe i ima priliku da napravi nešto veliko u NBA ligi." - kaže Pavlović za ATV.

“NBA liga za tri koplja šije ostatak košarkaške planete po svim parametrima”, nema dilemu Aleksandar Pavlović.

Iako je tokom karijere za šest nbaligaša, na tamošnjim parketima, odigrao više od 600 utakmica, ipak, ne krije, da su mu srcu najdraže one koje je odigrao u crno-bijelom dresu beogradskog Partizana sa kojim je 2014. godine osvojio šampionsku titulu.