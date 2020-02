Srbija ima pravo da reaguje zbog povrede Dejtona

Diplomata Zoran Milivojević izjavio je da Srbija ima pravo da podrži inicijativu SNSD-a o donošenju zakona o Ustavnom sudu BiH da bi troje stranih sudija bilo zamijenjeno domaćim, te da takav stav ne predstavlja miješanje u unutrašnje stvari BiH, jer je riječ o sprovođenju odredaba Dejtonskog sporazuma.



"Ustavni sud BiH, u kome odluke donose tri stranca, trebalo je da traje samo pet godina, ali se to tijelo održava već 25 godina", rekao je Milivojević za Politiku.

On je naglasio da Srbija ima pravo i obavezu da štiti Dejtonski sporazum, kao i srpski narod u BiH.

"Uloga Srbije je još značajnija, jer je BiH i dalje pod međunarodnim protektoratom, što znači da nije suverena država", rekao je Milivojević.

On je u skladu sa tim ukazao da funkcija Visokog predstavnika i dalje postoji iako su istekli svi rokovi za to kao i Savjeta za implementaciju mira.

"To znači da BiH nije suverena država i zbog toga je još značajnije da potpisnici štite Dejtonski sporazum i da naša zemlja garantuje njegovu punu primjenu", rekao je Milivojević.

On je dodao da su tvrdnje, poput one koju je ranije iznio hrvatski član Predsjedništva BiH Željko Komšić da Srbija nije "nikakav garant Dejtonskog sporazuma, već da je to bila tadašnja SR Јugoslavija", potpuno neozbiljne i suprotne međunarodnom pravu.

"Srbija je pravni sljedbenik svih država nastalih nakon Berlinskog kongresa. Samim tim naša država je naslijedila prava i obaveze iz tih država, a jedan od njih je sprovođenje Dejtonskog sporazuma", kategoričan je Milivojević.

Bivši ministar spoljnih poslova SR Јugoslavije Vladislav Јovanović ukazao je da je Republika Srpska bila uslov za uspostavljanje BiH i da bez toga Dejton ne bi mogao imati pozitivan ishod.

On smatra da Srbija ima pravo da podigne glas i ukaže na povredu Dejtona, a da osim Srbije to pravo ima i Hrvatska, kao i velike sile koje su potpisale ovaj sporazum u svojstvu svjedoka.