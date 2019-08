Srbija bez Bjelice protiv Angole

Krilni košarkaš Srbije Nemanja Bjelica neće igrati na prvom meču Svjetskog prvenstva protiv Angole.

Selektor Aleksandar Đorđević je potvrdio da će igrač Sakramento Kingsa propustiti meč u subotu ujutru (9.30).

Bjelica ima problema sa cistom koja mu se povremeno pojavljuje na koljenu, objasnio je selektor.

"Danas je odradio dio treninga, dobro se osjećao. Juče nije radio čitav trenining. Sutra će imati jedan snažan trening. To je to, idemo od dana do dana. Kada on bude rekao da je tu... Da je sutra neka jako važna utakmica, da je neka od posljednjih na prvenstvu, siguran sam da bi on rekao: "Sale, nema nema problema". Ali moramo biti pametniji od neke želje", rekao je Đorđević.

Bjelica je propustio posljednje dvije pripremne utakmice pred SP, protiv Novog Zelanda i Francuske u Šenjangu.