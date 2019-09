Sramotna publika US Opena, Nole nije zaslužio zvižduke

Najbolji teniser svijeta nije mogao da izdrži bol u ramenu i početkom trećeg seta je pružio ruku Stenu Vavrinki.

Publika je bila razočarana jer nije vidjela meč do kraja, međutim Đoković je konstantno osjećao nelagodnost i morao je da preda meč. Mnogi su bili razočarani potezom Njujorčana, koji su izviždali najboljeg tenisera svijeta, trostrukog šampiona US opena i generalno jednog od najboljih tenisera svih vremena.

Đoković i publika u Njujorku nikada nisu bili "u najboljim odnosima", ali i pored toga većina je ovakav potez navijača oštro osudila.

Novak je samo ironični podigao palac gore, a poslije meča je rekao: "Nisam se osetio uvređenim. Ne obraćam mnogo pažnju. Poštujem druge i nadam se da i ostali poštuju mene. Razumem da je publika želela da vidi ceo meč...".

U njegovu zaštitu već su stali mnogi...

@DjokerNole walking away from the match is one of the hardest decisions for any athlete, but health comes first. CONGRATS to you BRATE for playing with an injury through @usopen , tough to see you in pain! get better soon and keep dominating! #nekotoodgorevidisve

— Sasha Vujacic (@SashaVujacic) September 2, 2019