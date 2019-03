Sportski klubovi iz Banjaluke ogorčeni radom ministarstva civilnih poslova BiH

U Rukometnom klubu Borac i dalje se ne mire sa odlukom Ministarstva civilnih poslova BiH da im uskrati jednokratnu finansijsku pomoć za nastavak takmičenja na evropskoj sceni. “Smeta im uspjeh sportskih klubova iz Republike Srpske”, kaže Goran Selak, član Upravnog odbora kluba, nakon što je na klupsku adresu stigla odbijenica iz Sarajeva.

“Ministarstvo civilnih poslova BiH je još jednom pokazalo kako se odnosi prema klubovima iz Banjaluke i Republike Srpske. Ovu odluka ministarstva civilnih poslova BiH je jako sramna i uvredljiva za sportiste koji dolaze iz Republike Srpske i još jednom pokazuje odnos sa nivoa BiH, kako se Savjet ministara ophodu i prema Republici Srpskoj i sportskim klubovima koji dolaze iz Republike Srpske,” rekao je Selak.

U Ministarstvu civilnih poslova BiH su, kažu u Rukometnom klubu Borac, u obrazloženju naveli da za ovu godinu još uvijek nisu raspisali konkurs za grant sredstva, a da je za novac iz budžeta ministarstva za prošlu godinu banjalučki klub zakasnio sa prijavom. Iz Borca im uzvraćaju da se radi o alibi priči koja ne pije vode, pa uz dozu ironije nude rješenje za budućnost.

“Obrazloženje odluke da mi moramo da im najavimo da ćemo igrati četvrfinale jednog evropskog takmičenja je sramno i sramotno, ali evo koristim priliku da im najavim da ćemo narednih godina igrati u finalima, pa da već sada budu spremni,” rekao je Selak.

Rukometni klub Borac nije jedini banjalučki klub koji je, uprkos dobrim rezultatima na evropskoj sceni, ostao bez pomoći Ministarstva civilnih poslova BiH. Marinko Umičević, prvi čovjek Košarkaškog kluba invalida Vrbas, kaže da je ostao u čudu nakon što mu je stigao odgovor iz Sarajeva, u kojem je navedeno da višestruki šampion BiH i učesnik završnih turnira Evrolige u košarci u kolicima, po kriterijumima ministarstva ne zaslužuje finansiranje.

“Još niko ne zna kome su dodjeljena ta sredstva. Mi smo dobili odbijenicu da smo imali samo 370 bodova, a da je za finanisranje potrebno 400. Kada sam pitao kako je to moguće, da pored svih naših uspjeha nemamo dovoljno bodova nisam dobio nikakav odgovor,” rekao je Umičević, predsjednik KKI Vrbas.

Za Umičevića nema dileme. Tvrdi da čitava ujdurma ima i političku pozadinu.

“Nezvanično sam dobio odgovor. Rečeno mi je “ti ne možeš da dobiješ pare, ti si član SNSD-a, a te pare dijeli SDS.” Ako je i tu ušla politika onda mi nemamo stvarno šta da pričamo. Ima tu sigurno svega i svačega. Oni su, miševi, podijelili te pare između sebe, uzeli svoj reket i nikome ne odgovaraju. Koriste vakum koji se stvorio time što Savjet ministara radi u tehničkom mandatu. To su pare koje su trebale biti prošle godine podijeljene. Šta se toliko čekalo? To je jedan državni kriminal," oštar je Umičević.



Iz Ministarstva civilnih poslova BiH danas, do kraja radnog vremena, nismo dobili odgovor po kom kriterijumu se vrši raspodjela novca iz budžeta ministarstva za sportske klubove iz BiH koji nastupaju na evropskoj sceni.