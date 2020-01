Sportska javnost u šoku: Nekadašnja NBA zvijezda i Lebronov saigrač pretučen na ulici, živi kao beskućnik

Ne samo košarkaška javnost, već čitav svijet sporta, u nevjerici je zbog uznemirujućeg snimka na kome se vidi nekadašnji NBA as kako, kao beskućnik, dobija brutalne batine na ulici.

Delonte Vest je 2004. bio velika nada američke košarke. Boston Seltiksi su talentovanog beka, koji je mogao da igra i kao plejmejker i kao šuter, odabrali sa 24. pozicije na draftu, tik iza trojice Rusa (Podkolzin - Hrjapa - Monja), a ispred igrača kao što su šestostruki član najbolje defanzivne petorke lige, Toni Alen, ali i Saša Vujačić, Anderson Varežao, Trevor Ariza ili Vasilis Spanulis. Imali su "kelti" velika očekivanja od njega, ali... njegova životna priča ipak je krenula drugačijim tokom.

U Bostonu je, naravno, dobio najveću šansu: u dresu Seltiksa je imao i najbolje sezone (2007. je davao 12,2 poena po meču, godinu ranije najviše asistencija - 4,6 i skokova - 4,1 po utakmici), ali je u Klivlendu, gdje je igrao dvije sezone sa tada još mladom senzacijom, Lebronom Džejmsom, dodatno podigao preciznost.

Minutaža mu baš nije rasla, ali trojke je pogađao i sa 40% uspješnosti dok se mladi "kralj" Džejms probijao ka NBA visinama. Delonte je potom na kratko opet nastupao za bostonske "kelte", a onda naprasno nestao iz NBA kao 29-godišnjak, poslije jedne sezone u Dalasu. Probao je da igra u Kini, ali - na velikoj sceni su na njega zaboravili.

O njemu se nije mnogo pričalo od tada, osim velike afere koja je isplivala u aprilu 2011. kada je nekadašnji košarkaš, a tadašnji stručni konsultant u TV prenosima Kelvin Marfi otkrio da je Vest 2010. angažovan od strane Seltiksa "sa posebnim zadatkom" - da u plej-ofu izađe na kraj sa Lebronom.

Mnogi su se pitali što bi klub koji ga se odrekao sada ponovo angažovao istog tog momka (koji je pritom 2009. uhapšen jer je utvrđeno da je, vozeći motor, imao pištolj za pojasom, revolver u čarapi, a sačmaru u koferu za gitaru). Odgovor je stigao u finišu petog meča polufinala Istočne konferencije, kada je trener Dok Rivers poslao Delontea na teren. On je nasmijan zakoračio na igralište, pravo krenuo ka Lebronu i nešto mu šapnuo.

Džejms je, vidno uzrujan, očajno izveo drugo slobodno bacanje, a u sljedećoj akciji zbog nekontrolisanog nasrtaja na Pola Pirsa dobio najprije ličnu, a onda i tehničku grešku jer je počeo da bjesni naglas. Boston je sa linije penala otišao na +4 i to dok mu je Rejdžon Rondo kratko odmarao. Delonte Vest je nasmijan izašao sa terena, pozdravljajući se sa trenerom. A Boston je izašao iz hale rivala sa velikih 88:120, vođstvom od 3:2 u seriji koju je potom na svom terenu završio trijumfalno, natjeravši tada Džejmsa da kaže "zbogom" Klivlendu i napravi čuveni transfer u Majami.

"Svi su znali da je Delonte spavao sa Lebronovom majkom. Osim mene i, očigledno, Lebrona Džejmsa. Do tog trenutka", rekao je Kelvin Marfi.

Vest je nedugo zatim otišao daleko od očiju javnosti. Prvo u Kinu, a po povratku - mnogi nisu ni znali šta se s njim zbiva. Viđali bi ga tu i tamo na ulici, a ponekad fotografisali jer je djelovalo kao da luta, a on bi se potom pravdao da je zapravo išao da pomogne beskućniku koji nema noge, te da je koračao bos zbog vrućine.

Iako je zaradio preko 16 miliona dolara u NBA ligi, sve su glasnije počele da kruže tvrdnje da je bankrotirao i da ima velike psihičke probleme.

Prije četiri godine je u Hjustonu ponovo primjećen kako bosonog ide ulicama. Neko ga je tada pitao da li je on Delonte Vest, a uslijedio je odgovor:

"Bio sam Delonte Vest... Ali nije to više moj život".

Nekoliko dana kasnije, primjećeno je kako sam sa sobom pleše ispred jednog tržnog centra, potom trči za nekom djecom tokom njihove košarkaške utakmice. Tada se oglasio i njegov brat Dmitri:

"On nije lud, niti koristi nedozvoljene supstance. Ne znam tačno šta se dešava u njegovoj glavi, ali mogu da vam kažem da je bezbjedno i da je okej. Moja porodica pokušava da mu nađe najbolju moguću stručnu negu, najbolju koju možemo da priuštimo".

Međutim, glasine oko pomenutog čudnog ponašanja ispred tržnog centra postajale su sve jače.

"Istrčao je na mene iza ćoška i baš me uplašio. Euforično je pričao kako je dobio na lutriji i trčao okolo naokolo. Nisam očekivao da je u ovakvom stanju, jer sam od malena bio navijač Kavalirsa, a on mi je bio jedan od omiljenih igrača", rekao je radnik iz tržnog centra u Merilendu.

Ispostavilo se da Delonte Vest pati od bipolarnog poremećaja, koji bi u najkraćem mogao da se definiše kao poremećaj naglih promjena raspoloženja, u kojima se smjenjuju ekstremna aktivnost (manija) i depresija.

Prije dvije godine su ljudi javljali da je u Hjustonu jedan od snimljenih beskućnika zapravo - baš on, ali... Sada je Delonte Vest ponovo primećen, i to u strašnom stanju.

Nekoliko osoba snimilo je kako je brutalno prebijen na ulici u Vašingtonu, uključujući i udarce nogom u glavu, poslije čega je on, ne i muškarac koji ga je tukao, priveden zbog remećenja javnog reda i mira.

Sa lisicama na rukama, on je čovjeku koji mu je prišao sa telefonom kojim ga je snimao, najprije rekao da ga je presrela osoba sa pištoljem u ruci dok je šetao ulicom. Kada je upitan za detalje, dvaput je opsovao, a onda je izgovarao nešto što je i Amerikancima bilo nerazumljivo.

Dva snimka koja su pred vama su izuzetno uznemirujuće sadržine i molimo maloljetne osobe da ih ne gledaju, kao i one osobe kojima bi moglo da pozli zbog scena ekstremnog nasilja:

Apparently Delonte West was seen getting beat up in the street this Morning. I went to school with him and it’s crazy to see just how his life has gone downhill since the NBA. pic.twitter.com/chm6Sbu9h6 — Measha⚡️ (@N90sKindOfWorld) January 20, 2020

Slim doing bad NBA need to offer him some help pic.twitter.com/b7MtTj9JAt — Maybe: Damani (@damani_givens) January 21, 2020

Poslije ovih snimaka reagovale su brojne zvijezde američkog sporta. NFL as Dez Brajant istakao je da je vidio "mnogo glupih komentara koje ismijavaju Delontea Vesta", a da "ovde ništa nije za šalu" te da će vidjeti kako da mu pomogne "jer čovjeku očigledno treba neka vrsta rehabilitacije".

I see a lot dumb comments where folks making fun of Delonte west... this is not a joking matter .... I’m going to figure out how I can help him.... he need to be in rehab or something... — Dez Bryant (@DezBryant) January 21, 2020

Džamir Nelson, nekadašnji Vestov saigrač obratio se javnosti na sljedeći način:

"Muka mi je zbog onih snimaka Delontea. Da odgovorim sada svima koji su me ovim povodom kontaktirali: sve što možemo jeste da se molimo za njega i njegovu porodicu i da se nadamo da će pronaći pravu pomoć. Psihičke bolesti su nešto što mnogi ljudi imaju a da to i ne znaju dok, ponekad, ne bude kasno. Nisam najsigurniji šta se tačno dešava sa Delonteom Vestom, ali on zna da sam 'u njegovom uglu' i da ću mu pomoći da kroz ovo prođe. Da, pričali smo nas dvojica tokom nekoliko posljednjih mjeseci, jer sam prosto želio da mu se nađem, kao prijatelj. Ono što znam je sljedeće: ako imate psihičke, emocionalne ili fizičke probleme u životu - treba da o tome porazgovarate sa nekim. Mislim na doktora, ili doktore. Ne sa roditeljima, ne sa drugarima, ženom ili rođacima, već sa nekim ko ima iskustva i znanja da pomogne ljudima koji su u situaciji u kojoj ste i vi. I, molim vas, imajte obzira kada objavljujete snimke ili fotografije drugih osoba. Pomislite da im tako pomažete, ali im možda još više odmažete. Ljudi imaju djecu, a djeca ne zaslužuju da budu osramoćena. Molim vas, molite se", zaključio je Džamir Nelson, nekadašnji Ol-star igrač (2009.) i saigrač Delontea Vesta na univerzitetu Sent Džozefs.