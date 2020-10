Sportistkinja doživjela neugodnost: Tražili joj da dokaže da je žena

Svjetski poznata dizačica tegova iz Rusije, Ana Turajeva (42) proživjela je veliku nelagodu na aerodromu. Naime, radnici nisu vjerovali da je žena pa joj nisu dozvolili ukrcavanje u avion.

Sportistkinja je iz Sankt-Petersburga putovala u rodni Krasnodar, a radnici su ju "bombardovali" s nizom intimnih pitanja pred drugim putnicima uoči leta.

- Na kontrolnoj tački me nisu pustili govoreći da mi u pasošu piše da sam žensko. Bilo je ponižavajuće, ukorili su me pred tolikim ljudima u redu. Ispitivali su me o intimnim stvarima. Interesovali ih je ko sam u životu, ali i u krevetu - rekla je Ana za strane medije i dodala:

- Cijeli red putnika gledao je tu anarhiju, a ja sam se osjećala toliko bespomoćno... Trudila sam se dokazati da sam žena - kaže. Nakon što je priča postala viralna, oglasili su se i iz aviokompanije.

- Izvinjavamo se zbog negativnih emocija koje ste proživjeli. Takva usluga je neprihvatljiva - rekli su.